Sosede sprl petelin, uspela ni niti tožba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petelin z imenom Magda, ki živi v Bad Salzuflenu v Nemčiji, iz kokošnjaka pride vsak dan ob osmi uri zjutraj in kikirika ves dan, pripovedujeta soseda Friedrich-Wilhelm in Jutta Krajewski.

"Ne moremo na vrt, ne odpiramo oken, nevzdržno je," sta povedala za nw.de. Nek drug sosed se je hrupa tako naveličal, da se je preprosto odselil.

Sosedje so lastnika poskušali prepričati, naj se petelina znebi, a brez uspeha. Vložili so celo tožbo, a so jo zavrnili. "Petelin nima mesta v mirni soseski," je dejal njihov odvetnik Torsten Gieseke.

Bad Salzuflen: Nachbarn Klagen, weil Hahn „Magda“ immer nervt https://t.co/rRJ1LgFS2a Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn`s dem Lieben Nachbar nicht gefällt. — Klaus Toenies (@kladietoe) July 13, 2022

Petelin je nujen, da dela red

Petelinovo kikirikanje naj bi doseglo hrup do 80 decibelov, kar naj bi bilo enako hrupu zelo prometne ulice. Toda Magdin lastnik Michael se petelina ne namerava znebiti. Pravi, da ga potrebuje, ker bi se sicer njegove kokoši steple med seboj.

To pa ni prvi primer, ko se je nekdo pritoževal nad petelinjim hrupom. Na sodišču je zaradi glasnega petja končal tudi petelin Maurice iz Francije, a je po tem primeru Francija z zakonom zaščitila "občutljivo dediščino svoje vasi".

Petelin z imenom Magda bo ostal pri hiši, pravi njegov lastnik. Foto: Shutterstock