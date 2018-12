Somalec za božič pripravljal napad na cerkve po Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je Mohšina Ibrahima Omarja aretirala v okviru enomesečne operacije, ko se je pripravljal na odhod iz mesta Bari na jugu Italije, kjer je delal kot čistilec. Somalec naj bi bil pripadnik džihadistične skupine Islamska država, obtožnica pa ga bremeni spodbujanja terorizma in naklepanja terorističnih dejanj.

"Postavimo bombe v vse cerkve v Italiji. Kje je največja?"

Policija je prestregla njegove telefonske pogovore in elektronsko pošto. Med drugim naj bi v enem od pogovorov dejal: "Postavimo bombe v vse cerkve v Italiji. Kje je največja cerkev? V Rimu." Napad na Baziliko svetega Petra naj bi načrtoval prav na božični dan, ob tradicionalnem papeževem blagoslovu mestu in svetu, ko sta katedrala in Trg svetega Petra polna vernikov.

V drugem pogovoru se je po navedbah italijanske policije hvalil, da je ubijal "na poti k Alahu", in pozdravil strelski pohod prejšnji teden v Strasbourgu, kjer je napadalec ubil pet ljudi. Uporabljal naj bi lažno ime Anas Kalil, na družbenih omrežjih pa se je predstavljal kot Jusuf.

Italijanska policija pred božičem okrepila varnostne ukrepe

Italijanska policija je pred božičnimi prazniki okrepila varnostne ukrepe v mestih in cerkvah, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Italijanski notranji minister Matteo Salvini je pozval k pozornosti na božičnih sejmih in drugih prireditvah, a ljudi obenem pozval, naj ne spreminjajo navad.

Berlinska policija z operacijo proti skrajnim islamistom

Proti skrajnim islamistom pa je danes z obsežno operacijo ukrepala nemška policija. Kriminalisti so zjutraj preiskali salafistično mošejo As Sahaba ter dve do tri stanovanja oziroma druge prostore v Berlinu.

Nekatere berlinske mošeje namreč veljajo za zbirališče skrajnih islamistov, nekateri pridigarji pa osumljeni tesnih stikov s teroristi.

Nemško tožilstvo je prek Twitterja objavilo, da naj bi 45-letni imam berlinske mošeje As Sahaba nekemu džihadističnemu teroristu v Siriji priskrbel denar za nabavo opreme za izvedbo terorističnih kaznivih dejanj. Prav tako naj bi salafistično ideologijo širil ne le v Berlinu, ampak tudi v drugih nemških zveznih deželah. Preiskava kriminalistov in tožilstva je usmerjena v sum podpore in financiranje teroristov.

Med operacijo je berlinska policija zaplenila nosilce podatkov, kot so računalniki, usb ključi, trdi diski in pametni telefoni.