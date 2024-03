Šok na Hrvaškem: Zoran Milanović bo kandidiral za premierja

Milanović je danes sporočil, da bo sodeloval na parlamentarnih volitvah in da bo kandidat za premierja. To pomeni, da bo moral odstopiti s položaja predsednika države, poročajo hrvaški mediji.

"V življenju vsakega od nas obstajajo trenutki, ko je treba iti iz cone udobja. Ta čas je potrkal na moja vrata v trenutku Turudića," je dejal Milanović. Pri tem je mislil na imenovanje Ivana Turudića za generalnega državnega tožilca, čeprav je ta kot predsednik županijskega sodišča v Zagrebu imel stike z osebama, ki so ju preiskovali zaradi suma korupcije.

"Zbrali bomo večino za vlado narodne rešitve," je še dejal in dodal, da je čas, da osedlajo konje.

Kot je napovedal predsednik SDP Peđa Grbin, bo Milanović nosilec liste v prvi volilni enoti.

Parlamentarne volitve na Hrvaškem bodo v sredo, 17. aprila

Parlamentarne volitve na Hrvaškem bodo potekale v sredo, 17. aprila, je danes sporočil Milanović. Izdal je tudi sklep o razpisu volitev za Evropski parlament, ki se bodo odvile 9. junija. Napovedani datum parlamentarnih volitev so brez kritik sprejeli tako v vladajoči HDZ kot v opozicijskih strankah.

Milanović je sklep o razpisu volitev za poslance hrvaškega sabora izdal po četrtkovi razpustitvi sabora. Potekale bodo v sredo, 17. aprila.

S svojo odločitvijo je presenetil hrvaško javnost, saj je ta pričakovala, da bodo volitve potekale na eno od nedelj med 14. aprilom in 12. majem.

V skladu s hrvaško zakonodajo bo dan volitev dela prosta dan, so še navedli v uradu predsednika.

Odločitev predsednika države so že komentirali predsednik vlade in vladajoče HDZ Andrej Plenković ter predstavniki opozicijskih strank. Z datumom volitev je glede na njihove besede zadovoljna večina od njih.

"Mi smo po razpustitvi sabora rekli, da so za nas sprejemljivi vsi datumi," je dejal Plenković. Datum volitev je ocenil kot malo neobičajnega, a v okviru zakona.

Koordinatorka zeleno-leve stranke Zmoremo! Sandra Benčić je izbiro datuma ocenila kot zanimivo, a pozitivno, ker bo po njeni oceni prispevala k večji volilni udeležbi. Iz največje opozicijske stranke SDP pa so na družbenem omrežju X sporočili, da kdor čaka, dočaka.

Deset hrvaških levo-liberalnih strank z SDP na čelu se je prejšnji teden dogovorilo o skupni koaliciji. Zmoremo! se z SDP dogovarja le o t. i. pikčasti koaliciji oz. skupnem nastopu v štirih volilnih enotah.

V vladajoči HDZ pa so napovedali, da bodo na volitvah sodelovali z dosedanjimi partnerji, med katerimi so predstavniki manjšin in nekatere manjše stranke različnih političnih usmeritev. Je pa Plenković že zavrnil možnost sodelovanja s konservativno stranko Most in skrajno desnim Domovinskim gibanjem.

V soboto začne teči 14-dnevni rok, v katerem morajo stranke, neodvisne liste in kandidati državni volilni komisiji (DIP) predati svoje volilne liste.

DIP ima potem 48 ur časa za objavo skupnega seznama veljavnih volilnih list in kandidatov, to pa pomeni tudi začetek volilne kampanje.

Zadnja raziskava javnega mnenja, ki jo je pred dnevi objavila hrvaška televizija RTL, je sicer pokazala, da ima največjo podporo še vedno HDZ. Zanje bi, če bi bile volitve v začetku marca, glasovalo 26,5 odstotka volivcev. SDP bi prejel 17,9 odstotka glasov, Most 7,9 odstotka, Zmoremo! 7,8 odstotka, Domovinsko gibanje pa 7,7 odstotka.

Na Hrvaškem bodo letos poleg evropskih in parlamentarnih volitev tudi predsedniške volitve, ki bodo potekale proti koncu leta.