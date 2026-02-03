Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
3. 2. 2026,
12.10

Osveženo pred

14 minut

Torek, 3. 2. 2026, 12.10

14 minut

Šok med operacijo, ko so v moškem odkrili zbirateljski predmet

Avtor:
Na. R.

operacija | Kako je predmet končal v telesu, bo morda znano po zaslišanju na tožilstvu. | Foto Shutterstock

Kako je predmet končal v telesu, bo morda znano po zaslišanju na tožilstvu.

Foto: Shutterstock

Iz francoskega Toulousa poročajo o res nevsakdanji zgodbi, ki se je odvijala v bolnišnici Rangueil, kjer je kirurška ekipa med operacijo zaradi neverjetnega odkritja ostala brez besed. Ob potencialni nevarnosti so na pomoč poklicali posebej usposobljene ekipe, ki so težavo uspešno rešile.

Moški se je v soboto odpravil na urgenco zaradi hudih bolečin v danki, zdravnikom pa svoje težave ni pojasnil z nobenimi dodatnimi podrobnostmi. 

Ker je zdravstveno stanje hitro postalo ogrožajoče, so ga okoli 2. ure ponoči urgentno operirali. Kirurška ekipa je osupnila, ko je v pacientovi danki odkrila granato iz prve svetovne vojne, predmet iz leta 1918 pa je bil dolg skoraj 20 centimetrov in širok približno deset centimetrov. 

V strahu pred morebitno eksplozijo so v bolnišnici takoj poklicali na pomoč. Kmalu so bile na lokaciji ekipe policije, gasilcev in specializirana enota za odstranjevanje eksplozivnih sredstev.

Le Populaire je poročal še, da so granato hitro deaktivirali in ni predstavljala nevarnosti. Ni pa znano, v kakšnih okoliščinah je končala v telesu moškega. 

Primer je prevzelo državno tožilstvo v Toulousu, kjer bodo preživelega pacienta kmalu tudi zaslišali.

