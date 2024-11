Chutkan je ocenila, da je opustitev kazenskega postopka proti novoizvoljenemu predsedniku Trumpu primerna. Ob tem je dodala, da je imuniteta, ki jo ima predsednik, začasna in se izteče, ko zapusti svoj položaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Smith je proti Trumpu v Washingtonu vložil obtožnico zaradi spodkopavanja izida predsedniških volitev 2020, na Floridi pa zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše, ko mu je po porazu na volitvah januarja 2021 potekel predsedniški mandat.

V ponedeljek je nato sporočil, da je po posvetovanjih s kolegi na ministrstvu za pravosodje prišel do sklepa, da mu politika ministrstva prepoveduje nadaljevanje postopkov proti Trumpu. Pri tem se je skliceval na politiko ministrstva, ki prepoveduje pregon trenutnega predsednika. V luči tega se je v sodni vlogi odločil, da ne bo nadaljeval kazenskih postopkov proti Trumpu.

Sodnica Chutkan je njegovi zahtevi v primeru spodkopavanja izida volitev ugodila. Na odločitev pristojnega sodnika pa čaka še zahteva Smitha za opustitev primera odtujitve zaupnih dokumentov, poroča britanski BBC.

Trump se je z uspešnim zavlačevanjem znebil dveh zveznih kazenskih pregonov, ostajata pa še primera na državni ravni v New Yorku in Georgii. V New Yorku je bil spoznan za krivega ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu.

Sodnik v tem primeru se še odloča, ali bo sprejel zahtevo Trumpovih odvetnikov in razveljavil odločitev porote ali pa bo sprejel predlog tožilstva, da z izrekom kazni počaka do izteka štiriletnega Trumpovega predsedniškega mandata.

Državno tožilstvo Georgie medtem Trumpa in sodelavce preganja zaradi spodkopavanja izida volitev 2020, odločitve o nadaljevanju primera pa še ni.