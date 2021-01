Sodišče v Rimu: Vračanje migrantov iz Italije v Slovenijo je nezakonito

V primeru 27-letnega pakistanskega državljana, ki ga je italijanska policija lansko poletje prisilno vrnila v Slovenijo, je sodišče v Rimu, na oddelku za človekove pravice in migracije, 18. januarja razsodilo, da je "praksa, ki jo notranje ministrstvo uresničuje na podlagi bilateralnega sporazuma s Slovenijo, nezakonita", navaja STA.

Neformalna vračanja sprožajo verižno reakcijo

Po poročanju Primorskega dnevnika na njegovi spletni strani je sodišče v prvi tovrstni sodbi ocenilo, da neformalna vračanja v Slovenijo, ki jih italijanska policija na osnovi dvostranskega sporazuma redno izvaja, sprožajo verižno reakcijo, saj slovenske oblasti migrante predajo hrvaškim, te pa jih vračajo v Bosno in Hercegovino. To pa po presoji sodišča predstavlja kršenje italijanske zakonodaje, italijanske ustave, listine EU o temeljnih pravicah ter omenjenega dvostranskega sporazuma s Slovenijo, poroča STA.

Sodišče je razsodilo v primeru omenjenega državljana Pakistana, v imenu katerega so odvetniki združenja Asgi oktobra lani vložil tožbo proti italijanskemu notranjemu ministrstvu. Julija lani je prispel do Trsta po dolgem potovanju po t. i. balkanski migrantski poti, potem ko je iz Pakistana zbežal zaradi svoje spolne usmerjenosti.

Ko je s skupino rojakov prispel v Italijo, jih je prijela italijanska policija. 27-letni Pakistanec jim je povedal, da namerava vložiti prošnjo za mednarodno zaščito, a so policisti to ignorirali. Kot piše v sodbi, so policisti migrantom zaplenili telefone, jih prisilili, da podpišejo neki dokument, nato pa so jih vklenili, jih naložili v policijski kombi in odpeljali do meje, kjer so jim s palicami grozili, naj odidejo proti Sloveniji. To so migranti tudi storili in po dobrem kilometru so jih ustavili slovenski policisti, ki so jih aretirali in tako so se, kot v nekakšni verižni reakciji, kmalu znašli v begunskem taborišču Lipa v BiH, povzema STA.

Sodišče v Rimu je ocenilo, da je nemogoče, da italijansko notranje ministrstvo ne bi bilo seznanjeno s tovrstnim ravnanjem policije, še poroča Primorski dnevnik.

Sodišče je razsodilo, da mora italijansko notranje ministrstvo preučiti prošnjo za azil 27-letnega Pakistanca, mu omogočiti takojšen vstop na italijansko ozemlje ter plačati pravno takso, poroča La Repubblica na svoji spletni strani, še navaja STA.