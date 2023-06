"Sobotno dogajanje v ničemer ne bo vplivalo na ruske operacije v Ukrajini" #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusijo in svet je v soboto pretresel sicer kratkotrajen upor najemniške vojske Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina. Danes se pričakuje umirjanje napetosti, Prigožin je namreč po posredovanju beloruskega predsednika včeraj zvečer svoje sile umaknil. Predvidoma bo o razmerah v Rusiji danes govoril tudi slovenski svet za nacionalno varnost.

7.26 Župan Moskve: Čeprav je upora konec, ponedeljek ostaja dela prost dan

Župan Moskve Sergej Sobjanin je dejal, da bo ponedeljek za prebivalce ruske prestolnice ostal dela prost dan, čeprav se je oborožen spopad na glavni cesti v mesto končal. V mestu so postavljene kontrolne točke in ceste pa ostajajo zaprte.

7.23 Kadirov: Vse se je končalo mirno, lahko pa bi prišlo do prelivanja krvi

Čečenski voditelj Ramzan Kadirov, zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je obsodil dejanja šefa Wagnerja Jevgenija Prigožina. Kadirov je na aplikaciji Telegram dejal, da bi "lahko prišlo do prelivanja krvi". "Zdaj se je vse končalo mirno, brez prelivanja krvi, a lahko bi se zgodilo," je dejal.

Dodal je, da bodo potrebni "skrajni ukrepi", da se ustavi morebitni Wagnerjev upor. "Arogantnost ene osebe bi lahko povzročila tako nevarne posledice in v konflikt potegnila veliko število ljudi," je poudaril čečenski voditelj.

Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je velik zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Iz Kremlja so v soboto zvečer sporočili, da Wagnerjevcev kljub oboroženemu pohodu proti Moskvi ne bodo preganjali, Prigožin pa da bo odšel v Belorusijo.

Danes bo predvidoma o tem več znanega, so se pa Prigožinovi vojaki pozno zvečer skupaj z njim že umaknili iz Rostova na Donu, kjer so v soboto zavzeli poveljstvo ruskih sil.

Situacija se je zaostrila, ko je Prigožin v petek obtožil rusko vojsko, da je napadla Wagnerjevo taborišče in ubila "veliko število" njegovih ljudi. Obljubil je, da se bo maščeval s silo in namigoval, da bodo njegove sile "uničile" kakršen koli odpor, vključno z zaporami cest in letali.

Wagnerjeve enote so nato prevzele nadzor nad ključnim vojaškim objektom v južnem ruskem mestu Rostov na Donu, nekateri borci pa so napredovali proti Moskvi. Upor se je končal s sporazumom, pri katerem je očitno posredovala Belorusija. Prigožin je dejal, da je bil namen takšne poteze preprečiti rusko prelivanje krvi.

Šef Wagnerja se je strinjal, da zapusti Rusijo in odide v sosednjo Belorusijo, je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ni pa znano, kje je šef Wagnerja trenutno. Peskov je napovedal, da bodo kazenske obtožbe proti Prigožinu umaknjene.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je povedal še, da so se z Wagnerjem pogodili, da ne bi prišlo do prelivanja krvi. "Najvišji cilj je bil preprečitev prelivanja krvi, notranjih konfliktov in spopadov z nepredvidljivimi posledicami," je pojasnil.

Obenem je Peskov zatrdil, da sobotno dogajanje ne bo "v ničemer" vplivalo na ruske operacije v Ukrajini. Dodal je tudi, da ruski predsednik Vladimir Putin ohranja zaupanje v obrambnega ministra Sergeja Šojguja, ki je bil sicer osrednja tarča Prigožinovega upora.