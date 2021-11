So končno našli prvo žrtev covid-19?

Prodajalka morske hrane na tržnici v Wuhanu je prva oseba, ki je zbolela zaradi okužbe s koronavirusom, poroča The Guardian. Ženska je prve simptome bolezni dobila 11. decembra 2019, ali je bolezen preživela, pa ni znano. "Polovica vseh zgodnje obolelih oseb v Wuhanu je povezanih s tržnico, kjer je delala omenjena ženska," je v študiji o začetkih bolezni, ki je bila objavljena včeraj v reviji Science, dejal profesor z Univerze v Arizoni Michael Worobey. V študiji so analizirali vse podatke o pacientih, obolelih za covid-19, ki so jih pridobili od dveh bolnišnic v Wuhanu.

Še vedno ni jasno, od kod je prišel koronavirus

Avtorji študije torej menijo, da so nedvoumno dokazali, da se je prva žrtev covid-19 okužila na omenjeni tržnici. Kako je prišlo do okužbe, pa še vedno ne znajo dokončno pojasniti. Rezultati ameriške študije sicer govorijo v prid teoriji, da je virus prešel iz živali na človeka. Vendar Washington še vedno ne podpira v celoti nobene teorije. Konec letošnjega maja je sicer predsednik ZDA Joe Biden sporočil, da se je ameriška obveščevalna skupnost poenotila glede dveh teorij o izvoru koronavirusa, vendar nimajo na voljo dovolj informacij za potrditev pravilnega odgovora. Dve agenciji naj bi se nagibali k živalskemu izvoru novega koronavirusa, tretja k laboratorijskemu izvoru.

Kitajci WHO v državo v drugo niso spustili

Idejo o laboratorijskem izvoru covid-19 je sicer zavrnila študija Mednarodne zdravstvene organizacije, ki je poslala svoje strokovnjake v Wuhan. Ti so v svojem poročilu zapisali, da se zbrani dokazi nagibajo v smer teorije živalskega izvora, vendar so strokovnjaki WHO tudi poudarili, da niso dobili vseh želenih podatkov od Kitajcev. Zato je WHO napovedal ponovni obisk Kitajske, ki pa ga je Peking zavrnil.