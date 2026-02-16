Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
13.04

41 minut

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 13.04

41 minut

Snežni plazovi v Avstriji in Italiji zahtevali več življenj

Sa. B., STA

Snežni plazovi so v Alpah od začetka smučarske sezone zahtevali že več deset življenj.

Snežni plazovi so v Alpah od začetka smučarske sezone zahtevali že več deset življenj.

Foto: Guliverimage

Snežni plazovi v Avstriji in Italiji so v nedeljo zahtevali pet življenj. Pod snežnim plazom na ledeniku Stubai na avstrijskem Tirolskem sta umrla 37-letna avstrijska deskarja na snegu, ki sta smučala izven prog. Izven prog so smučali tudi trije Francozi, ki so umrli zaradi snežnega plazu na severu sosednje Italije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na območju Mutterberga na avstrijskem Tirolskem so v nedeljo pozno popoldne obsežno reševalno akcijo sprožili, potem ko se avstrijska deskarja na snegu zvečer nista vrnila domov. Čez nekaj ur so ju našli s pomočjo drona, ki je posnel nakopičeno plazovino na višini 2115 metrov. Pod snežnim plazom, ki je bil dolg več kot 300 metrov, so ju nato reševalci locirali z napravo za iskanje in ju izkopali, zdravnica pa je lahko ugotovila le, da sta mrtva, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Razmere nevarne tudi v prihodnjih dneh

Na območju se je z novim snegom, ki je zapadel v zadnjih treh dneh, nevarnost plazov znatno povečala. V delih Tirolske tako velja četrta stopnja nevarnosti plazov na petstopenjski lestvici. Tudi v prihodnjih dneh bodo razmere nevarne, dodaja APA.

Na severu sosednje Italije pa so v nedeljo med smučanjem izven prog pri znanem smučarskem kraju Courmayeur v dolini Aoste umrli trije turni smučarji, stari 29, 31 in 35 let, potem ko se je na območju okoli 11. ure sprožil snežni plaz. Po podatkih gorske reševalne službe so bili prijatelji iz francoskega Chamonixa. Nanje so reševalce opozorili drugi turni smučarji, ki so slišali, ko se je sprožil plaz. Nevarnost proženja plazov sicer v času nesreče ni bila ocenjena kot posebej visoka.

Snežni plazovi so v Alpah od začetka smučarske sezone zahtevali že več deset življenj.

