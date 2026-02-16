Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

16. 2. 2026,
10.53

41 minut

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 10.53

41 minut

V Švici se je iztiril potniški vlak, reševalna akcija še poteka

Sa. B., STA

Goppenstein, Švica | Vlak se je iztiril pri zaselku Goppenstein v kantonu Valais na jugu Švice.

Vlak se je iztiril pri zaselku Goppenstein v kantonu Valais na jugu Švice.

Foto: Shutterstock

Zaradi snežnega plazu se je na jugu Švice iztiril vlak, poročajo švicarski mediji. Po navedbah policije bi lahko bilo poškodovanih več ljudi, a podrobnosti nesreče še niso znane. Na vlaku naj bi bilo v času nesreče okoli 30 potnikov.

Vlak se je iztiril pri zaselku Goppenstein v kantonu Valais na jugu Švice.

Švicarski železniški prevoznik CFF je na svoji spletni strani objavil, da je bil zaradi snežnega plazu prekinjen železniški promet med Goppensteinom in mestom Brig. Da se je vlak iztiril zaradi snežnega plazu, so potrdile Švicarske zvezne železnice. Po njihovih podatkih je bilo v času nesreče na vlaku okoli 30 potnikov, reševalna akcija pa še poteka.

