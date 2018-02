Kaos v Rimu: zaradi snega zaprte šole in vrtci #foto

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

V Rimu, kjer imajo okoli nič stopinj Celzija, je začelo snežiti kmalu po 2. uri zjutraj, prebivalci, ki tega pojava v večnem mestu niso videli že od leta 2012, pa na družbenih omrežjih že objavljajo fotografije zasneženih mestnih znamenitosti. Županja Virginia Raggi je ustanovila skupino za koordinacijo čiščenja snega, rimske šole in vrtci pa bodo danes zaprti.

Šole so zaradi snega in mraza zaprli tudi v nekaterih delih hribovite dežele Abruci v osrednjem delu Italije.

Na severu države pa se spopadajo s hudim mrazom, ki ga je prinesel ledeni sibirski veter. V Benetkah je ta v nedeljo porušil enega od stebrov na mostu Ponte della Liberta, ki povezuje Mestre z Benetkami. Most je bil do večera zaprt za promet v obe smeri. Steber se je zrušil na električni kabel tramvajske povezave, tako da je bila tudi ta več ur prekinjena, dodaja Ansa.

V Trstu, kjer je bilo danes zjutraj -6 stopinj Celzija, so sunki burje dosegali hitrosti do 130 kilometrov na uro.

Zelo mrzlo tudi drugod po Evropi

Foto: Reuters Izjemen mraz je zajel velik del Evrope. Iz Nemčije poročajo o najhladnejši noči te zime, temperature krepko pod ničlo in sneženje se ta teden obetajo tudi Veliki Britaniji. Podobne vremenske razmere vladajo tudi na Balkanu.

Zaradi zimskih pogojev in močnega vetra za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki med notranjostjo Hrvaške in obalo danes ni odprtih cest, je poročal hrvaški avto klub. Za ves promet je zaprta avtocesta Zagreb-Split med odcepoma Sveti Rok in Posedarje, samo za osebna vozila je odprta avtocesta Reka-Zagreb med odcepoma Čavle-Delnice.

Meteorologi so za danes napovedali občasno sneženje, predvsem v gorah in v Slavoniji. Rahlo sneženje je možno tudi ponekod v Dalmaciji.

Preverite aktulano vremensko napoved na vreme.siol.net.

Poglejte, kje so danes izmerili -14 stopinj Celzija