Poglejte, kje so danes izmerili -27 stopinj Celzija

Začetek aktualnega tedna bo v znamenju nizkih temperatur. Najhladnejše jutro je bilo na Kredarici, kjer so namerili -27 stopinj Celzija, po nižinah pa je bilo najhladneje na ljubljanskem letališču. Tam se je temperatura spustila do -14 stopinj Celzija.

Danes bo predvsem na severozahodu sprva še delno jasno, dopoldne se bo od vzhoda povsod pooblačilo. Predvsem v južni Sloveniji bo občasno rahlo snežilo, kakšno snežinko pa lahko prinese tudi nad vzhodno in osrednjo Slovenijo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -5 do -9, po nižinah Primorske malo pod 0 stopinj Celzija.

V torek bo na Primorskem občasno delno jasno, drugod pretežno oblačno. Veter bo postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -15 do -8, na Goriškem in ob morju okoli -5, najvišje dnevne od -4 do -9, po nižinah Primorske okoli 0 °C.

V četrtek sneg tudi ob morju

V sredo bo precej jasno, jutro bo ponekod zelo mrzlo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V četrtek zjutraj bo še nekaj jasnine, čez dan se bo od juga pooblačilo. Do večera bo zahod in jug države zajelo rahlo sneženje. Snežilo bo tudi ob morju.

Kje so bile danes zjutraj najnižje temperature?

Rekorderka je bila Kredarica, kjer so namerili 27 stopinj pod ničlo. Malenkost topleje je bilo na najvišje ležečem slovenskem smučišču Kanin, kjer so izmerili -24 stopinj Celzija, dvajsetico pod ničlo pa je dosegel tudi Krvavec.

Na ljubljanskem letališču so izmerili -14 stopinj Celzija, v Postojni in Murski Soboti -12, dvomestno številko pod ničlo pa so zabeležili tudi na mariborskem letališču in v Slovenj Gradcu.

Foto: Arso