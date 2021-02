Slovenija pred Sodiščem EU zaradi odpadne vode

Evropska komisija je proti Sloveniji začela postopek pred Sodiščem EU zaradi neizpolnjevanja zahtev direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Ta od članic EU zahteva, da zagotovijo pravilno zbiranje in čiščenje odpadne vode v strnjenih naseljih, so sporočili iz Bruslja. Prvi opomin komisije pa je država dobila zaradi elektronskega cestninjenja.

Evropska direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode od držav EU zahteva sprejem ukrepov za zagotovitev ustreznega sistema zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode v vseh aglomeracijah z obremenitvijo, enako ali večjo od 10 tisoč populacijskih enot, poroča STA.

Komisija je ugotovila, da v Sloveniji aglomeracije Ljubljana, Trbovlje, Kočevje in Loka z več kot 10 tisoč prebivalci še vedno ne izpolnjujejo zahtev za zbiranje komunalne odpadne vode. Aglomeracije Kočevje, Trbovlje in Loka pa ne izpolnjujejo dodatnih zahtev v zvezi s spremljanjem izpustov za preverjanje skladnosti z zahtevami glede čiščenja komunalne odpadne vode.

Začetek leta 2017

Komisija je postopek proti državi začela februarja 2017, ko je slovenskim organom poslala prvi, uradni opomin. Ker država ni ustrezno ukrepala za odpravo neskladnosti, ji je komisija marca 2019 poslala drugi opomin, imenovan obrazloženo mnenje. Čeprav so slovenski organi naredili korake v smeri odprave kršitev, so vrzeli po mnenju komisije še vedno prevelike. Zato je sprožila postopek pred Sodiščem EU.

Foto: STA

Druga zadeva zaradi elektronskega cestninjenja

Obenem je komisija danes Sloveniji poslala tudi prvi opomin, ker po njenem mnenju ni izpolnila obveznosti po direktivi EU o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov in odločbi komisije o opredelitvi evropskega elektronskega cestninjenja in s tem povezanih tehničnih elementov. Slovenijo je ob tem pozvala, naj na slovenska območja cestninskih cest sprejme ponudnike storitev evropskega elektronskega cestninjenja (EETS).

Omenjena pravna akta za vzpostavitev delujočega sistema in medsebojno povezljivega sistema elektronskega cestninjenja v EU zahtevata čimprejšnji konec pogajanj med upravljalci cestninskih cest in ponudniki storitev, zato da imajo ponudniki EETS lahko dostop do trga storitev cestninjenja. Slovenija tega po mnenju Bruslja očitno ni storila ustrezno, zdaj pa ima dva meseca za odgovor na ugotovitve komisije, poroča STA.

Na spletni strani Darsa sicer piše, da ima družba na podlagi koncesijske pogodbe z državo za upravljanje in vzdrževanje avtocest v Sloveniji iz leta 2004 status izvajalca cestninjenja, kot ga opredeljujeta omenjeni direktiva in odločba. Aprila 2018 uveljavljeni cestninski sistem DarsGo za tovorna vozila je po Darsovih navedbah tehnološko skladen z zahtevami direktive in odločbe. Podatki o cestninskem sistemu, ki ga upravlja Dars, in pogoji za vključitev ponudnikov EETS storitev vanj so po navedbah družbe objavljeni v izjavi o območju EETS za Dars.