Slovenec umrl na turnem smučanju v Avstriji

54-letni slovenski turni smučar se je v soboto popoldne odpravil na turno smuko v Ture. Ker se ni vrnil, so ga prijatelji prijavili kot pogrešanega. "Rekli so, da je bil izkušen in je poznal okolico ter da je šel na turno smuko po odprtem terenu. Kam točno se je odpravil, niso vedeli," je dejal Christian Binggl, vodja operacij in vodnik psov gorske reševalne službe v Obertauernu.

Avto pogrešanega so reševalne službe našle na parkirišču Grünwaldkopfbahn v Obertauernu. 42 gorskih reševalcev iz Obertauerna, Mauterndorfa, Radstadta, alpska policija in člani ekipe gorskih reševalnih psov so preiskali območje Gamsspitzla, Zehnerkarja, Gamsleitena, Seekarspitza in Seekarecka. Razmere so bile zahtevne zaradi obilice svežega snega in slabe vidljivosti.

Pogrešanega so nazadnje našli na območju Seekarecka na 1.987 metrih nadmorske višine, kjer so zaznali signal lavinske reševalne naprave. Ležal je dva metra globoko pod snegom, prisotni zdravnik pa je na kraju nesreče lahko potrdil le še smrt.

Vzrok nesreče še ni znan, najverjetneje pa ni šlo za snežni plaz, ampak za padec s skale.