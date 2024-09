61-letni voznik osebnega avtomobila je vozil iz smeri Mirne proti Trebnjemu. V blagem levem ovinku je zapeljal na travnato površino, kjer se je vozilo prevrnilo in obstalo na strehi v jarku. Vozniku so na kraju reševalci nujne medicinske pomoči nudili prvo pomoč. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. Policisti Postaje prometne policije Novo mesto okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

O prometni nesreči s smrtnim izidom so poročali tudi z območja območju PU Maribor. Po prvih ugotovitvah policije je 18-letni voznik na lokalni cesti v bližini naselja Dornava pripeljal do ovinka, kjer je, po vsej verjetnosti zaradi neprilagojene hitrosti, z vozilom zapeljal naravnost, trčil v varnostno ograjo in jo prebil. Vozilo se je nato prevrnilo na streho.

Poškodbe voznika, ki je bil v vozilu sam, so bile tako hude, da je umrl na kraju nesreče, so sporočili s PU Maribor.

Veliko dela za policijo

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 105 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli, 12 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 48 kršitev javnega reda in miru ter 72 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 30-krat posredovali na javnih krajih in 18-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli tri vozila. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 32 tatvin, 18 vlomov, osem groženj, pet poškodovanj tuje stvari, po dva ropa, ponarejanji listin, primera nasilja v družini in povzročitvi telesnih poškodb ter ena drzna tatvina.

Policisti iščejo očividce prometne nesreče v Mariboru

V soboto zvečer se je v Mariboru na Pobreški cesti na prehodu za pešce s kolesarskim pasom zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi neznana voznica osebnega avtomobila in voznica električnega skiroja. Policisti morebitne očividce pozivajo, naj se jim javijo zaradi razjasnitve okoliščin.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, se je nesreča zgodila v soboto ob 19.20 na Pobreški cesti 18. V njej sta bili udeleženi neznana voznica osebnega avtomobila sive barve in voznica električnega skiroja.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče policisti naprošajo vse morebitne očividce, da pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200.