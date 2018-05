Slovencu zagorel čoln. Uničenih še šest hrvaških plovil.

V požaru so popolnoma zgorela tri plovila, tri so potopljena, eno pa je poškodovano.

V nesreči ni bilo poškodovanih

Policijski strokovnjaki so ugotovili, da se je požar s plovila v lasti slovenskega državljana razširil na preostala plovila okrog 2. ure v torek. V nesreči ni bilo poškodovanih, gmotna škoda je ocenjena na več sto tisoč kun, je dodala policija.

Lastniki plovil domačini in Zagrebčani

Vsa plovila so bila privezana v pristanišču in so bila dolga od šest do sedem metrov, vrednost posameznih plovil pa je bila ocenjena na od 15 tisoč do 40 tisoč evrov, je danes poročal Jutarnji list.

Lastniki poškodovanih plovil so poleg slovenskega državljana domačini in Zagrebčani.