Sledijo novi različici koronavirusa, ki zahteva pozornost

Svetovna zdravstvena organizacija je na seznam novih različic koronavirusa, na katere je treba biti pozoren, v ponedeljek dodala že peto, imenovano mi in z oznako B.1.621. Prve okužbe s to različico so odkrili v Kolumbiji letos januarja, posamezne primere pa so potrdili tudi v drugih državah Južne Amerike in v Evropi.

WHO Tracking New Covid Variant Named Mu, Warns It Could Be More Resistant To Vaccines https://t.co/DMMe6QtaXk pic.twitter.com/1zB2pDJRwc — Forbes (@Forbes) September 1, 2021

Različica mi je že peta različica novega koronavirusa, ki jo je po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije treba pozorno spremljati. Gre za različico z mutacijami, zaradi katerih bi bila lahko različica mi odporna proti cepivom, so še navedli v sporočilu za javnost, a ob tem poudarili, da so za potrditev potrebne nadaljnje študije.

Različice koronavirusa, ki jih je treba pozorno spremljati. Foto: Svetovna zdravstvena organizacija

"Različica mi ima skupino mutacij, ki bi lahko povzročile kolaps imunskega sistema," so še sporočili iz organizacije in poudarili, da jih nove mutacije virusa izredno skrbijo, saj število okužb narašča po vsem svetu. Predvsem med necepljeno populacijo in v regijah, kjer so ukrepe zrahljali ali omilili, so v ospredju okužbe z različico delta.

Večina mutacij ima majhen ali nikakršen vpliv na lastnosti virusa. Toda nekatere mutacije lahko vplivajo na to, kako se bo virus širil, kako resen potek bolezni bo povzročil ter kako odporen bo proti cepivom in zdravilom, so še sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije.

Do zdaj so za zelo skrb vzbujajoče opredelili štiri različice novega koronavirusa, in sicer različice alfa, beta, gama in delta.

Štiri različice sars-cov-2, ki so po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije zelo skrb vzbujajoče. Foto: Svetovna zdravstvena organizacija

Različica alfa, ki so jo prvič odkrili v Veliki Britaniji, je danes prisotna že v 193 državah, beta v 141 državah, gama v 91 državah in različica delta v 170 državah sveta.