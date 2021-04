60-letna demokratinja Amy Klobuchar, ki se na zadnjih volitvah potegovala za položaj predsednice ZDA, je svoje sledilca razveselila z objavo fotografije svojega 92-letnega očeta Jamsa Johna Klobucharja, nekdanjega športnega novinarja in potomca Slovencev. Njegov ded, torej Amyjev pradedek, Michael Klobuchar se je namreč rodil na Tanči Gori v Beli krajini in pozneje s trebuhom za kruhom odšel v Ameriko.

Da družina Klobuchar ponosno ohranja stik s svojimi slovenskimi koreninami, pa je političarka ponosno obelodanila kar na svojem Twitterju. Kot je zapisala, sta z možem Johnom očetu prinesla njegovo naljubšo v Minnesoti narejeno velikonočno sladico - potico, zraven pa še zajčke, košaro in pirhe med drugim.

John and I brought my dad his favorite Slovenian and made-in-Minnesota treat today for Easter—potica! (And a bunny, a basket, eggs and our own rendition of Easter Parade). He turns 93 next week! 🐣 🐰 🌷 pic.twitter.com/A34WYqrd1T