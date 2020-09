Slabe novice za Trumpa in Bidna: večina meni, da nista dovolj duševno sposobna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anketa ameriške poslovne televizije CNBC, izvedli so jo v šestih zveznih državah, ki bodo letos odločilne za zmago na ameriških predsedniških volitvah, je pokazala, da večina anketirancev nima dobrega mnenja o duševnih sposobnostih republikanskega predsednika Donalda Trumpa in njegovega demokratskega tekmeca Josepha Bidna za položaj ameriškega predsednika.

Aktualnemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu gre celo malce bolje, saj 51 odstotkov vprašanih meni, da ni duševno dovolj sposoben za položaj predsednika, o Josephu Bidnu pa jih podobno meni 52 odstotkov.

To so pokazali rezultati ankete v šestih ključnih državah: Arizoni, Michiganu, Pensilvaniji, Wisconsinu, Severni Karolini in Floridi. Na nacionalni ravni pa je obratno, saj 55 odstotkov Američanov meni, da Trump duševno ni sposoben za opravljanje nalog predsednika ZDA, o Bidnu pa jih tako meni 52 odstotkov.

Biden bi lahko na prvem soočenju zmagal zaradi nizkih pričakovanj

Trumpova kampanja si po poročanju STA zadnje tedne močno prizadeva za to, da volivcem Bidna prikaže kot senilnega starčka, ki je v rokah skrajne levice, demokratski kandidat pa jim pri tem pomaga z občasnimi zmedenimi izjavami. Demokrati imajo na drugi strani pri Trumpu na voljo še veliko materiala za tovrstne napade. Republikanska kampanja proti Bidnu je s tega vidika uspešna, vendar pa gre za dvorezen meč.

Konec meseca se bosta kandidata pomerila na prvem televizijskem soočenju, Biden pa lahko zmaga že zaradi nizkih pričakovanj. Podobno je televizijska soočenja proti demokratu Alu Goru leta 2000 in pozneje Johnu Kerryju leta 2004 osvajal George Bush mlajši. Demokrati so pričakovanja o njegovih sposobnostih v javnosti tako znižali, da je zlahka presenetil.

Anketa CNBC ugotavlja tudi, da 52 odstotkov vprašanih meni, da je 74-letni Trump fizično dovolj dobro pripravljen na položaj, vendar pa jih 54 odstotkov enako meni tudi za 77-letnega Bidna. Kljub Trumpovim zagotovilom, da lahko le on poskrbi za varnost prebivalcev ZDA, Biden pa bo državo pahnil v anarhijo, mu v šestih ključnih državah pritrjuje 48 odstotkov vprašanih, 52 odstotkov pa jih meni, da bodo s Trumpom na oblasti manj varni. Pri Bidnu sta številki ravno obratni, poroča STA.

Trump ohranja upanje na novo volilno presenečenje

Bidnu je, sodeč po anketi, uspel veliki met, saj so volivci razdeljeni na polovico pri vprašanju, kdo bo uspešneje spravil državo iz recesije po pandemiji novega koronavirusa. Trump je namreč do zdaj pri tem vprašanju vodil. Biden vodi tudi pri sposobnosti spopadanja s pandemijo, saj 52 odstotkov vprašanih meni, da bo uspešnejši od svojega nasprotnika, Trumpu pa pri tem zaupa 48 odstotkov vprašanih.

Pri vprašanju policijskega nasilja in poenotenja države so rezultati enaki, kar zadeva zmanjšanje rasnih napetosti, pa Biden vodi s 53 proti 47. Rezultati ankete spet potrjujejo tezo, kako zelo so Američani trenutno razdeljeni, kar Trumpu kljub zaostanku v anketah ohranja upanje na novo volilno presenečenje. Za zmago bo ključno, kateri strani bo uspelo na volišča spraviti več svojih podpornikov, poroča STA.