Trump pozval svoje volivce, naj volijo dvakrat

Trump je zjutraj tvital, da naj ljudje najprej zelo hitro volijo po pošti, potem pa gredo 3. novembra na volišče preverit, če njihov glas šteje. Pravosodni minister Barr je v pogovoru za CNN vnesel dodatno zmedo, ko je v obrambi Trumpa izjavil, da ne ve kakšne volilne postopke imajo posamezne zvezne države, piše STA.

Trump že več tednov razglaša volitve po pošti za prevaro, ki bo koristila demokratom. Noben od demokratov še ni javno pozval ljudi, naj volijo dvakrat, kar je Turmp storil v sredo v pogovoru za lokalno televizijo v Wilmingtonu v Severni Karolini. "Naj pošljejo glasovnice in potem naj gredo volit," je dejal Trump in dodal, da bodo potem videli, ali sistem res deluje, kot trdijo demokrati.

Kaznivo dejanje je tudi vzpodbujanje nekoga, da voli dvakrat.

Dvakratno glasovanje je v številnih zveznih državah ZDA vključno s Severno Karolino nezakonito. Kaznivo dejanje je tudi vzpodbujanje nekoga, da voli dvakrat. "Predsednik ZDA je nezaslišano vzpodbudil prebivalce Severne Karoline, naj kršijo zakon, da mu pomagajo sejati kaos na volitvah," je izjavil pravosodni minister Severne Karoline Josh Stein, piše STA.

Tiskovni predstavnik volilne komisije Severne Karoline Patrick Gannon je zagotovil, da nihče ne more voliti dvakrat ne glede ali to storijo po pošti ali v živo. "Tisti glas, ki je oddan prvi, je tisti, ki šteje. Če voliš po pošti in glasovnica ni prispela na dan volitev in potem voliš osebno, bo štel glas, ki si ga dal osebno. Če potem še pride glasovnica po pošti, ta ne bo veljala," je pojasnil.

Trump kljub pomanjkanju dokazov o tovrstnih volilnih prevarah vztraja, da bodo šteli oba glasova in še kakšnega, če bo šlo za demokrate. Ob tem povsem zanemarja dejstvo, da so na voliščih predstavniki obeh strank in tudi nekaterih manjših, ki nadzorujejo drug drugega, piše STA.

Glasovnice tiskajo na Kitajskem

Demokratski kritiki Trumpa v njegovem pozivu volivcem, naj gredo na volišča preverjat, če njihov glas šteje vidijo le vzpodbujanje zmešnjave in prepirov na voliščih. Predvolilne ankete tudi po konvencijah obeh strank ne kažejo, da bi Trumpu uspelo bistveno zmanjšati zaostanek za demokratom Josephom Bidnom. Demokrati so prepričani, da Trump dela vse kar more, da bi spodnesel volitve.

V pogovoru za CNN je šokiral javnost tudi pravosodni minister Barr, ko je dejal, da na Kitajskem tiskajo glasovnice in jih pošiljajo v ZDA, še piše STA.