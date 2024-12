Skrajno desni svobodnjaki bodo prvič po Haiderju vodili deželno vlado

Skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) bodo prvič po času Jörga Haiderja vodili deželno vlado v Avstriji. Na avstrijskem Štajerskem so se namreč svobodnjaki, ki so zmagali na deželnih volitvah 24. novembra, po le dveh tednih pogajanj dogovorili za sodelovanje s konservativno Ljudsko stranko (ÖVP). Novi deželni glavar bo svobodnjak Mario Kunasek.

Kot je danes na novinarski konferenci pojasnil Kunasek, so med skupnimi cilji vladajoče koalicije na avstrijskem Štajerskem boj proti socialnim goljufijam, širitev državnih cest in ukrepi proti islamizmu. FPÖ in ÖVP bosta vlado v po številu prebivalcev četrti največji avstrijski zvezni deželi vodila pod sloganom Močna Štajerska, varna prihodnost, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kunasek bo na položaju nasledil Christopherja Drexlerja iz ljudske stranke, njegova namestnica bo Manuela Khom (ÖVP). Podroben program bodo danes poslali ostalim strankam v deželnem parlamentu, da ga bodo lahko preučile pred ustanovnim zasedanjem parlamenta v sredo.

Vodja svobodnjakov na avstrijskem Štajerskem Kunasek je po poročanju agencije APA šele drugi politik iz te stranke po nekdanjem koroškem deželnem glavarju Jörgu Haiderju na položaju deželnega glavarja v kateri od avstrijskih zveznih dežel po letu 1945. Iz skrajno desnega tabora je bil sicer tudi nekdanji koroški glavar Gerhard Dörfler iz vrst Zavezništva prihodnost Avstrije (BZÖ), ki je nastalo po odcepitvi dela svobodnjakov.

Zunaj avstrijske Koroške so na položajih deželnih glavarjev v Avstriji politiki iz vrst ÖVP in socialdemokratov (SPÖ).

Na volitvah so dosegli prepričljivo zmago

Svobodnjaki bodo deželno vlado v Gradcu vodili po prepričljivi zmagi na deželnih volitvah 24. novembra, na katerih so prejeli 34,8 odstotka glasov. Doslej vladajoča ljudska stranka (ÖVP) je prejela 26,8 odstotka podpore, na tretjem mestu so bili socialdemokrati z 21,4 odstotka glasov. FPÖ je tako prvič zmagala na deželnih volitvah na Štajerskem in je tudi prvič dosegla večino v deželnem parlamentu zunaj avstrijske Koroške.

Z deželnimi volitvami na Štajerskem se je v Avstriji zaključilo supervolilno leto, v katerem so se poleg več deželnih zvrstile še evropske volitve ter volitve v zvezni parlament.

Tudi na zvezni ravni so zmagali svobodnjaki, a so vse stranke izključile sodelovanje z vodjo FPÖ Herbertom Kicklom, ki se je po njihovem mnenju v zadnjih letih radikaliziral. ÖVP, socialdemokratska SPÖ in liberalni Neos zato skušajo oblikovati prvo tristrankarsko vladajočo koalicijo v Avstriji.