Le svež pristop, nove tehnologije, politična volja in več sredstev bodo pripomogli, da bo vizija konvencije o otrokovih pravicah postala resničnost za vse otroke, poziva Unicef ob današnjem svetovnem dnevu otroka, ki poteka v znamenju 30-letnice konvencije. Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa opozarja, da je treba otroke slišati in upoštevati.

Otroke v sodobnosti poleg že dolgo znanih problemov ogrožajo nova tveganja. To so podnebne spremembe in nevarnosti, povezane s spletom, tako zlorabe kot spletno nadlegovanje, izpostavlja izvršna direktorica Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef) Henrietta Fore.

Mednarodni dan otroka

Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini je ob svetovnem dnevu poudarila odločenost EU, da poskrbi, da so vsakemu otroku zagotovljene vse pravice. Potrebna so nadaljnja prizadevanja, saj 25 milijonov otrok v EU in skoraj vsak peti otrok na svetu živi v revščini, je opozorila. EU in Unicef sta septembra začela kampanjo o pravicah otrok #TheRealChallenge na družbenih omrežjih, s katero še posebej nagovarjata otroke in mladostnike.

Varuh človekovih pravic pa v poslanici poudarja, da v Sloveniji na posameznih področjih v praksi še vedno ni postorjeno vsega za polno zaščito otrokovih pravic. Nepravilnosti se odpravljajo prepočasi, je izpostavil.

Otroci v Sloveniji bodo na pobudo Unicefa z različnimi dejavnostmi sporočili, v kakšnem svetu si želijo odraščati. Predsednik republike Borut Pahor jih bo sprejel v predsedniški palači, v DZ bosta predsednik DZ Dejan Židan in mlada ambasadorka Unicefa Arja Ela Hvala nagovorila poslance, za en dan pa bodo otroci vodili tudi nekatere občine, podjetja, kulturne ustanove in medije.

Mednarodni dan otroka, 20. november, obeležuje dan, na katerega je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1989 sprejela konvencijo o otrokovih pravicah.