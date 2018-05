Skoraj mu je uspelo zbežati pred eno najbolj znamenitih katastrof v zgodovini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Arheologi so v italijanskih Pompejih, ki jih je 24. avgusta leta 79 uničil izbruh vulkana Vezuv, odkrili okostje moškega, ki mu je uspelo zbežati pred lavo, ki je zalila mesto, a ga je nato pokopal velik kamniti blok, ki je padel nanj.

Kamniti blok je na moškega verjetno padel z ene od zgradb, ki so se zrušile zaradi izbruha ognjenika.

Strokovnjaki so ugotovili, da je imel moški, ki je bil star najmanj 30 let in visok 165 centimetrov, infekcijo golenice, zato je težko bežal pred naravno nesrečo, ki je prizadela Pompeje.

Kamniti blok je nesrečniku zdrobil zgornji del telesa. Ostankov glave še niso našli, verjetno pa so pod kamnom.