Vulkanski pepel s Havajev prekril Marshallove otoke

Pepel iz vulkana Kilauea na havajskem Velikem otoku je pretekli konec tedna dosegel 3.700 kilometrov oddaljene Marshallove otoke, oblasti pa opozarjajo, da bi se lahko širil še naprej proti zahodu in pri tem povzročal več težav.

Pojav vulkanskega pepela v zraku je iz kombinacije besed "vulkan" in "smog" poimenovan kar "vog". Trenutno se širi prek Mikronezije.

Vremenoslovci so prebivalce Marshallovih otokov, ki imajo težave z dihanjem, pozvali, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. Letalske družbe in ladijske prevoznike so posvarili pred zmanjšano vidljivostjo.

Kilauea je eden izmed najdejavnejših vulkanov na svetu in eden izmed petih na havajskem Velikem otoku. Bruhati je začel 3. maja, zaradi česar je domove zapustilo okoli 2.000 ljudi.