Izbruh vulkana Havajcem povzročil nočno moro #video

Izbruh vulkana Kilaueja na Havajih je naznanil temen oblak pepela, ta se je dvignil kar 9 metrov v višino. Lava, ki jo vulkan bruha iz številnih razpok že dva tedna, je doslej uničila več kot 40 objektov in cest ter z domov pregnala več tisoč ljudi. Po napovedih geologov lahko v prihodnjih dneh sledi še silovitejša vulkanska eksplozija, so poročali v oddaji Danes.

Izbruh vulkana se je zgodil okoli četrte ure zjutraj. Iz kraterja se je visoko v zrak dvignil gost oblak pepela in dima, a močnih zvokov ob izbruhu ni bilo, razlagajo okoliški prebivalci. ''Ničesar nisem slišal. Malce se je treslo, a zvoka eksplozije nisem slišal, '' je dejal domačin.

Veter bi pepel lahko raznesel tudi do 50 kilometrov daleč, komentirajo strokovnjaki. Po zraku so med izbruhom letele tudi skale.

V kraterju se ob eksplozijah zgodi močan dvig in upad lave, s tem pa lava doseže raven podzemne vode. Ob tem nastane ogromna količina pare, ki zaradi visokega pritiska povzroči eksplozijo in v zrak pošlje skale in pepel. Pri tem se ustvarijo strašljivi zvoki, ki jih domačini komentirajo kot podobne jedrski eksploziji.

''Ta oblak, ki se dviguje devet kilometrov visoko, sovpada s tem, kar smo pričakovali. V prihodnje lahko pričakujemo podobne dogodke, saj se interakcije med podzemno vodo in lavo nadaljujejo,'' je izbruh komentirala vulkanologinja Michelle Coombs.

Strah zaradi možnosti novih eksplozij enega od najbolj aktivnih vulkanov na svetu še vedno obstaja. Nekatere skale, ki so letele po zraku ob ponovnem izbruhu, naj bi bile velike celo kot hladilnik, opozarjajo vulkanologi.