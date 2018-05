Havajski vulkan Kilauea danes pepel #video

Havajski vulkan Kilauea je zjutraj malce pred zoro po lokalnem času eksplodiral pri kraterju in poslal v zrak gost oblak pepela. Za zdaj še ne poročajo o letečih skalah. Vulkan je postal bolj aktiven pred dvema tednoma, v tem času pa je nastalo več kot deset razpok, skozi katere je pritekla lava in uničila 26 hiš ter deset drugih objektov.

Geologi so 9. maja opozorili, da lahko zaradi padca gladine lave v kraterju pride do izbruha, ki ga bo povzročila para segrete podtalnice. Takrat so napovedali možnost letečih skal v velikosti hladilnika. Po jutranjem izbruhu pepela za zdaj znanstveniki ne vedo točno, kaj se bo zgodilo in koliko časa bo izbruh trajal. Lahko le nekaj ur, lahko nekaj tednov.

Foto: Reuters

Kilauea je vulkan v nacionalnem parku Vulcanoes na Velikem otoku, ki je aktiven že stoletja. Leta 1924 je izbruh ubil eno osebo in je trajal 17 dni. Kilauea brez prestanka pošilja lavo na površje vse od leta 1983, pred dvema tednoma pa se je aktivnost okrepila. Na Velikem otoku, ki je vulkanskega porekla, je pet vulkanov, od katerih je aktiven le Kilauea.

Hawaii’s #Kilauea volcano 🌋 is spewing plume that has reached 12,000 feet above sea level pic.twitter.com/DC99LqvZWT — #Thinker 🌀 (@areta) May 17, 2018