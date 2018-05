V Indoneziji je izbruhnil eden izmed najnevarnejših ognjenikov

Vulkan Merapi na indonezijskem otoku Java je danes izbruhnil pepel in dim 5.000 metrov visoko, zaradi česar so oblasti evakuirale okoliške prebivalce. Zaprli so tudi letališče v mestu Yogyakarta, ki leži približno 30 kilometrov od vulkana.

Foto: Reuters

"Tovrsten izbruh ni nevaren in se lahko pri aktivnem vulkanu zgodi kadarkoli," so sporočili iz indonezijske agencije za nacionalne katastrofe. Kot so pojasnili, je vulkan bruhal samo pepel in dim, ne pa tudi lave. Stopnje opozorila pred izbruhom niso spreminjali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti so odredile evakuacijo ljudi, ki živijo manj kot pet kilometrov od vulkana, saj je pepel prekril okoliške vasi in tudi dele Yogyakarte. Domove naj bi zapustilo že več sto ljudi, vendar njihovo natančno število ni znano. V neposredni bližini jih sicer živi okoli 12 tisoč.

Okoli 120 pohodnikov je v času izbruha hodilo po vulkanu, vendar so na varnem, je navedla vlada.

Velja za enega izmed najnevarnejših ognjenikov

V mestu Yogyakarta, indonezijski kulturni prestolnici, so zaprli tudi mednarodno letališče. Po prvem jutranjem izbruhu vulkana, ki se je začel ob 7.30 po lokalnem času, so odpovedali osem poletov.

Okoli 2.900 metrov visoki Merapi velja za enega najaktivnejših in najnevarnejših ognjenikov na svetu. Leta 1930 je izbruh tega ognjenika zahteval 1.300 žrtev. Znova je izbruhnil leta 2010, ko je umrlo 300 ljudi, 280 tisoč pa jih je moralo zapustiti svoje domove. Gre za eno najgosteje naseljenih vulkanskih območij, saj na pobočjih ognjenika živi 12 tisoč ljudi, še milijon pa jih vulkan ogroža.

People ON MERAPI when it erupted. Astaghfirullahalazim! pic.twitter.com/QAbctuLOpf — Sir Zayn (@bingregory) May 11, 2018

Ponovno izbruhnil tudi vulkan na Havajih

Java ni edini vulkan, ki je aktiven te dni. Kilauea, eden izmed najaktivnejših vulkanov na svetu, je spet izbruhnil. Oblasti so 2.000 prebivalcem Velikega otoka na Havajih naročile evakuacijo že prejšnji četrtek, vendar so mnogi ta ukaz ignorirali in ostali v svojih domovih. Včeraj so bili opozorjeni tudi prebivalci na vzhodnem delu otoka, saj se zvišujejo ravni strupenih plinov, veter pa bi lahko prinesel večje količine žveplovega dioksida, ki je, če ga vdihnemo v večjih količinah, lahko smrtno nevaren. Geologi opozarjajo tudi na nevarnost eksplozij. Kilauea je med tokratnim izbruhom do zdaj uničil približno 36 domov, o huje poškodovanih in smrtnih žrtvah ne poročajo.