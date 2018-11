Sirski begunec več mesecev ostal ujet na letališkem terminalu

Sirski begunec Hasan al Kontar je na terminalu številka 2 na mednarodnem letališču v malezijski prestolnici Kuala Lumpur obtičal marca. Malezijske oblasti mu niso dovolile vstopa v državo, saj ni imel ustreznih dokumentov, iz istega razloga so mu tudi preprečile, da bi se vkrcal na letalo in odpotoval v katero drugo državo.

Oktobra so ga malezijske imigracijske oblasti pridržale in napovedale, da ga bodo vrnile nazaj v Sirijo. Njegov odvetnik pa je včeraj sporočil, da mu je Kanada priznala status begunca in izdala dovoljenje za stalno bivanje.

Hasan al Kontar je postal znan po tem, ko je o svojem životarjenju na letališkem terminalu na družbenih omrežjih začel objavljati zapise in posnetke. Iz objav je razvidno, da je preživel ob podarjenih letaliških obrokih, za osnovno osebno higieno pa je skrbel na letališkem stranišču.

"Vem, da sem videti kot nekdo, ki prihaja iz kamene dobe ali srednjega veka. Žal mi je za to," je vidno utrujen in zaraščen 36-letnik v ponedeljek zapisal na Twitterju. "Zadnjih osem let je bilo dolgo potovanje. V zadnjih desetih mesecih je bilo zelo težko in mrzlo," je dejal.

Finally a moment of darkness 😊

For the first time in almost 6 months some lights switched off.. 😍



“One day your heart will take you to your Lover. One day your soul will carry you to the Beloved. Don’t get lost in your pain, know that one day your pain will become your cure” pic.twitter.com/5nnxX9ohkj