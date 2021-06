Na območju Elephant in Castle na jugu Londona je okoli 13.30 po lokalnem času izbruhnil silovit požar. Najprej je eksplodiralo, v bližini železniške postaje in velikih stolpnic pa je divjal požar, ki je trenutno pod nadzorom. Postajo in bližnje stavbe so evakuirali.

Londonska gasilka brigada je bila o dogajanju v bližini železniške postaje Elephant in Castle obveščena ob 13.43 po lokalnem času. Na Twitterju je med prvimi objavila: ''Prvi posnetki s prizorišča požara z železniške postaje. Na terenu je 15 gasilskih vozil in več kot sto gasilcev. Prejeli smo 44 klicev na pomoč.''

The fire in #elephantandcastle is now under control. Firefighters will remain at the scene for the next few hours to dampen down the scene. Road closures are still in place in the area. pic.twitter.com/jAJge09Obg — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

Breaking: There is a large fire at Elephant and Castle Station in London. pic.twitter.com/8fDTV468VY — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 28, 2021

Na terenu je več kot sto gasilcev, ki še vedno gasijo požar, ki je izbruhnil v londonski četrti Elephant in Castle. Foto: Guliverimage

Na terenu so še vedno gasilci, ki imajo po dveh urah dela požar zdaj pod nadzorom, in reševalci, ki so na kraju dogajanja oskrbeli vsaj eno osebo.

Poveljnik postaje James Ryan, ki je na kraju dogodka, je ljudi pozval, naj se izogibajo območju ter imajo zaprta vrata in okna.

Uničenih naj bi bilo več komercialnih enot in avtomobilov. Foto: Guliverimage

Po podatkih Londonske gasilske brigade naj bi bila tri komercialna poslopja na območju železniške postaje, vsaj šest avtomobilov in telefonska govorilnica povsem uničeni. Železniško postajo in bližnje stavbe so evakuirali.

Early video from the scene of the blaze at railway arches in #ElephantCastle. We have 10 fire engines & 70 firefighters attending & have taken nearly fifty 999 calls. Please avoid the area https://t.co/L6NNuDfThB — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

🚨 | NEW: Lots of smoke at Elephant and Castle station



pic.twitter.com/BkGaFVKvz9 — Politics For All (@PoliticsForAlI) June 28, 2021

Po prvih ocenah policije dogajanje naj ne bi imelo terorističnega ozadja. Foto: Guliverimage

Zakaj je zagorelo?

Kaj je povzročilo obsežen požar, ni jasno. Bi pa po poročanju lokalnih medijev ta lahko izbruhnil v avtomobilskem servisu v bližini postaje.

Metropolitanska policijska služba v tako zgodnji fazi meni, da incident nima morebitnega terorističnega ozadja.

Bližnje območje so zaprli, stavbe evakuirali. Foto: Guliverimage