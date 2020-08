Severni Korejci morajo oblastem predati svoje pse. Jih bodo uporabili za meso?

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v juliju odredil zaseg hišnih ljubljenčkov psov, ki po njegovem mnenju predstavljajo zahodno "dekadenco" in trend zahodnega sveta, "buržujsko ideologijo", a ljudje se bojijo, da jih bodo ubili in z njimi nadomestili veliko pomanjkanje mesa v Severni Koreji, poročajo južnokorejski časniki, ki jih povzema New York Post.

"Oblasti so identificirale gospodinjstva s psi in jih prisilile, naj jih predajo ali pa jim jih na silo odvzamejo in uspavajo," poročajo. Severni Korejci so prestrašeni, saj je pasje meso v Severni Koreji znano kot cenjena specialiteta, direktiva voditelja pa je prišla ravno v času, ko je v državi zaradi pandemije težje dobiti meso.

Lastniki psov so seveda besni na diktatorja in ga "preklinjajo za njegovim hrbtom", vendar so njihove roke zvezane in ne morejo storiti nič, še poročajo.

Kim Džong Un pravi, da so psi kot ljubljenčki "zahodni trend buržujske ideologije". Foto: Getty Images

V Severni Koreji "ni koronavirusa"

Sicer pa je Pjongjang medtem še vedno trdi, da v državi ni koronavirusa, ki se je razširil po vsem svetu.

Severna Koreja je januarja, ko se je bolezen širila na Kitajskem, s katero ima Severna Koreja 1400 kilometrov dolgo mejo, zaprla svoje meje ter sprejela stroge ukrepe, v okviru katerih so osamili več tisoč ljudi.

