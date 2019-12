Severna Koreja trdi, da je izvedla pomemben preizkus

Najnovejši severnokorejski preizkus je potekal na izstrelišču Sohae na zahodni obali države, za katero je Severna Koreja po navedbah ZDA obljubila, da ga bo zaprla. Generalštab južnokorejske vojske po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Yonhap sicer nima podatkov o izstrelitvi česarkoli z območja izstrelišča.

Analitiki ocenjujejo, da bi lahko šlo za preizkus motorja za medcelinsko raketo ali izstrelitev satelita.

Pjongjang je novico o preizkusu sporočil dan po tem, ko je Severna Koreja v soboto naznanila, da pogovori z ZDA o denuklearizaciji Korejskega polotoka niso več na pogajalski mizi. Pjongjang je tudi kritiziral evropske članice Varnostnega sveta Združenih narodov, ki so obsodile nedavne izstrelitve severnokorejskih balističnih raket.

Jedrski pogovori med Pjongjangom in Washingtonom so trenutno v slepi ulici. Severna Koreja je konec leta določila kot rok, do katerega pričakuje popuščanje s strani ZDA. Diplomati pri ZN so v preteklosti že večkrat izrazili bojazen, da bi lahko Severna Koreja, če kmalu ne bo napredka, ponovno začela s poskusnimi izstrelitvami balističnih ali jedrskih raket dolgega dosega.

Oglejte si še: