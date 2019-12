Za Kima jedrska razorožitev ni več na pogajalski mizi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severna Koreja je danes sporočila, da pogovori z ZDA o denuklearizaciji Korejskega polotoka niso več na pogajalski mizi. Pjongjang je tudi kritiziral evropske članice Varnostnega sveta Združenih narodov, ki so obsodile nedavne izstrelitve severnokorejskih balističnih raket.

Severnokorejski veleposlanik pri Združenih narodih Kim Song je v luči sredine obsodbe poskusnih izstrelitev severnokorejskih raket s strani Belgije, Estonije, Francije, Nemčije, Poljske in Velike Britanije ter njihovih pozivov k doslednemu spoštovanju sankcij proti Pjongjangu, dejal, da gre za paranojo Evropejcev ter sovražno politiko ZDA.

Pjongjang: Denuklearizacija jedrskega polotoka ni več na pogajalski mizi

Severna Koreja ne potrebuje dolgotrajnih pogovorov z ZDA, denuklearizacija Korejskega polotoka pa po njegovih besedah ni več na pogajalski mizi. Song je izjavo evropskih držav tudi ocenil kot še eno provokacijo ter dodal, da Severna Koreja izvaja "pravične ukrepe za krepitev" svojih obrambnih zmogljivosti. Evropske države so v izjavi med drugim zapisale, da je Pjongjang od maja letos izvedel 13 izstrelitev balističnih raket, zadnjo 28. novembra.

Jedrski pogovori med Pjongjangom in Washingtonom so trenutno v zastoju. Severna Koreja je konec leta sama določila rok, do katerega pričakuje neke vrste koncesije s strani ZDA. Diplomati pri Združenih narodih se bojijo, da bi lahko Severna Koreja, če kmalu ne bo napredka, spet začela s poskusnimi izstrelitvami balističnih ali jedrskih raket dolgega dosega.