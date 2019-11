Severna Koreja uspešno preizkusila "super raketomet"

Po navedbah medijev v Pjongjangu je večcevni raketometni sistem namenjen temu, da bi "s super močjo uničili skupinske cilje sovražnika". S potekom preizkusa je bil seznanjen tudi severnokorejski voditelj Kim Jong-un, ki je že izrazil zadovoljstvo s testom, še poročajo.

Očitki in sankcije nad jedrskim in raketnim programom

Južnokorejska vojska je v četrtek sporočila, da je Severna Koreja iz province Južni Pyongan na zahodu države v smeri odprtega morja izstrelila najmanj dva izstrelka, ki sta letela po okoli 370 kilometrov. Gre za zadnjo v nizu izstrelitev, ki jih je v zadnjem času izvedla Severna Koreja, obenem pa za prvo po 2. oktobru. Takrat je Pjongjang preizkusil novo vrsto raket oziroma balističnih izstrelkov, ki jih je mogoče izstreliti s podmornic.

Foto: Reuters

Nekaj dni zatem so predstavniki Severne Koreje zapustili pogovore z ZDA o severnokorejskem programu jedrskega orožja, ki so potekali v Stockholmu. Izrazili so razočaranje nad pomanjkanjem "novih in kreativnih" rešitev s strani Washingtona.

Pjongjang je v povezavi s svojim jedrskim in raketnim programom tarča številnih mednarodnih sankcij, ki si jih želi omiliti, in je že večkrat pozval Washington, naj jim do konca leta predstavijo novo ponudbo v zvezi s tem.