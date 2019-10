Severna Koreja znova izstrelila raketo

Iz generalštaba južnokorejske vojske so sporočili, da je Severna Koreja raketo izstrelila zgodaj davi, letela je okoli 450 kilometrov in dosegla višino 500 metrov, zatem pa padla v morje. Po njihovih ocenah gre najverjetneje za raketo tipa Pukkuksong, razvito v Severni Koreji in primerno za izstrelitev s podmornice.

"Tovrstna dejanja Severne Koreje povzročajo napetosti in ne pripomorejo k prizadevanjem za umiritev razmer na Korejskem polotoku," so poudarili v generalštabu južnokorejske vojske. Ob tem so protestirali in ostro obsodili izstrelitev.

Raketa je padla v morje na območju japonske izključne gospodarske cone. "Izstrelitev balističnih raket je kršitev resolucij VS ZN, kar ostro obsojamo," je novinarjem dejal japonski premier Shinzo Abe.

Severna Koreja je raketo izstrelila dan po tem, ko sta Pjongjang in Washington napovedala nove delovne pogovore o severnokorejskem programu jedrskega orožja ta teden. Kje naj bi pogovori potekali, ni razkrila niti ameriška niti severnokorejska stran. Prav tako niso navedli drugih podrobnosti.

Pjongjang in Washington si že nekaj časa prizadevata za oživitev pogovorov o severnokorejskem programu jedrskega orožja in gospodarskih sankcijah, ki so zastali februarja po drugem srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. Trump in Kim sta se za oživitev pogovorov dogovorila junija, ko sta se sešla na demilitariziranem območju med Korejama.