Severna Koreja izstrelila novi raketi, denar za njih pa dobiva s spletnim kriminalom

Današnje raketne preizkuse je pospremilo sporočilo severnokorejskega zunanjega ministrstva, da so še vedno pripravljeni na dialog, ampak "bo dinamika dialoga bolj nevidna, dokler se bodo nadaljevali sovražni vojaški premiki". Pjongjang ima redne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, ki tradicionalno potekajo avgusta, za pripravo na invazijo. Washington in Seul po drugi strani trdita, da so vaje izključno obrambne narave.

Iz generalštaba južnokorejske vojske so sporočili, da je Severna Koreja raketi izstrelila s svoje zahodne obale. Leteli sta okoli 450 kilometrov, nato pa padli v Japonsko morje. Po njihovih ocenah gre najverjetneje za rakete kratkega dosega.

Četrta izstrelitev v manj kot dveh tednih

Gre že za četrto izstrelitev severnokorejskih raket v manj kot dveh tednih. S prejšnjimi raketnimi preizkusi je Pjongjang želel opozoriti Seul, naj preneha uvažati visokotehnološko orožje in se odpove skupnim vojaškim vajam z ZDA.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un in ameriški predsednik Donald Trump sta se junija na demilitariziranem območju med Korejama dogovorila o začetku pogajanj o jedrski razorožitvi Severne Koreje. Pogovori se niso začeli, Pjongjang pa je večkrat opozoril, da se tudi ne bodo, če bodo potekale vojaške vaje.

Pjongjang financira oborožitvene programe s spletnim kriminalom

Severna Koreja oborožitvene programe financira s spletnim kriminalom, kaže poročilo skupine neodvisnih strokovnjakov odboru Varnostnega sveta ZN za sankcije proti Severni Koreji. Pjongjang naj bi s kibernetskimi napadi za oboroževanje pridobil že dve milijardi dolarjev. Napadi so vse bolj prefinjeni in vse težje izsledljivi, še ugotavlja poročilo.

Foto: Reuters Varnostni svet ZN je leta 2006 začel uvajati sankcije proti Severni Koreji, da bi ji onemogočil financiranje jedrskih in raketnih programov. Kot ugotavlja poročilo, se je Pjongjang znašel tako, da s pomočjo hekerjev vojaške obveščevalne službe krade denar finančnim ustanovam po svetu, zadnje čase pa tudi kriptovalute, kjer trgovanje ni tako zelo regulirano. Kradli naj bi v 17 državah.

Poročilo, ki so ga strokovnjaki pripravili po šestih mesecih spremljanja, kako Severna Koreja spoštuje mednarodne sankcije, še kaže, da so severnokorejski napadi vse bolj prefinjeni in jih je vse težje izslediti.