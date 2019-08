Skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje jezijo Pjongjang

ZDA imajo v Južni Koreji nameščenih 28.500 vojakov, ki služijo kot zaščita pred z jedrskim orožjem opremljeno Severno Korejo. Washington in Seul že leta izvajata vojaške vaje, ki so po njunih trditvah izključno obrambne narave, a Pjongjang v njih vidi priprave na invazijo na svoje ozemlje.

ZDA imajo v Južni Koreji nameščenih 28.500 vojakov, ki služijo kot zaščita pred z jedrskim orožjem opremljeno Severno Korejo. Washington in Seul že leta izvajata vojaške vaje, ki so po njunih trditvah izključno obrambne narave, a Pjongjang v njih vidi priprave na invazijo na svoje ozemlje. Foto: Reuters

V Pentagonu so potrdili, da bodo izvedli skupne vojaške vaje. Te sicer obsoja Pjongjang, ki je v sredini julija posvaril, da bodo vaje vplivale na predlagane delovne pogovore o jedrskem programu med Pjongjangom in Washingtonom.

Severna Koreja je pred tokratnimi južnokorejsko-ameriškimi vojaškimi vajami izvedla tri raketne poskuse, s katerimi je po oceni poznavalcev poskušala pritisniti na ZDA, da se vaj ne bi udeležile.

ZDA in Južna Koreja so sicer lani po vrhu ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una začasno prekinile skupne vojaške vaje oziroma so zmanjšale njihov obseg. S tem sta državi želeli odpreti dialog s Severno Korejo.