Severna Koreja spet grozi sosedam, izstreljeni raketi pristali v morju

Severna Koreja je v sredo zjutraj po lokalnem času izstrelila dve balistični raketi kratkega dosega, ki sta leteli 430 kilometrov daleč in do višine 50 kilometrov, na koncu pa padli v Japonsko morje. Iz Tokia so sporočili, da raketi nista dosegli japonskih teritorialnih voda.

Japonski obrambni minister Takeshi Iwaya je poudaril, da je izstrelitev vredna velikega obžalovanja, opozoril pa je tudi na morebitno kršitev resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov. Japonska bo zdaj analizirala, kaj je hotela Severna Koreja z izstrelitvijo raket sploh doseči. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je pred šestimi dnevi osebno nadziral izstrelitev dveh raket kratkega dosega, šlo naj bi za domnevno opozorilo Južni Koreji.

Pjongjang proti skupnim vojaškim vajam Južne Koreje in ZDA

Severnokorejski voditelj in ameriški predsednik Donald Trump sta se junija na demilitariziranem območju med Korejama dogovorila o začetku pogajanj o jedrski razorožitvi Severne Koreje. Pogovori se še niso začeli, Pjongjang pa opozarja, da se tudi ne bodo, če Južna Koreja in ZDA ne odstopijo od načrtovanih rednih skupnih vojaških vaj v avgustu.

Trump se z izstrelitvijo prvih dveh raket ni obremenjeval ter dejal, da je šlo za raketi kratkega dosega in da to ni bilo nobeno opozorilo ZDA. Razložil je, da se Južna in Severna Koreja pač prepirata. Poletne salve raket iz Severne Koreje sicer niso nič nenavadnega, tako kot tudi ne skupne vojaške vaje Južne Koreje in ZDA. Analitiki menijo, da bo Kim streljal še naprej, saj je za to dobil tudi zeleno luč od Trumpa. Edino vprašanje je, ali si bo upal izstreliti raketo dolgega dosega, ki bi lahko teoretično letela do ZDA.