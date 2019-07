Severna Koreja: Novi preizkusi orožja so opozorilo za Južno Korejo

Severna Koreja je sporočila, da so njeni najnovejši preizkusi orožja opozorilo za Južno Korejo. Severnokorejski državni mediji danes poročajo, da je država v četrtek v prisotnosti severnokorejskega voditelja Kim Džong Una preizkusila nov tip taktično vodenega orožja kot odziv na uvajanje sodobnejšega orožja v Južni Koreji in njene vojaške vaje z ZDA.

Po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA je Pjongjang z raketnimi preizkusi hotel opozoriti Seul, naj preneha uvažati visokotehnološko orožje ter naj se odpove skupnim vojaškim vajam z ZDA, ki bodo avgusta. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un Južni Koreji očita nepoštenost. Kot je dejal, Seul govori o miru, "za kulisami pa kupuje najsodobnejše orožje in izvaja skupne vojaške vaje".

Severna Koreja izstrelila dve raketi, ena je letela 690 kilometrov

Po navedbah združenega poveljstva južnokorejske vojske je Severna Koreja v četrtek iz Wonsana na vzhodni obali izstrelila dve raketi, ki sta leteli 430 kilometrov, preden sta padli v morje. Pozneje je visoki južnokorejski predstavnik sporočil, da je ena od raket letela 690 kilometrov in da gre za nov tip rakete, kakršne v generalštabu južnokorejske vojske še niso zasledili.

V Washingtonu, kjer si prizadevajo za oživitev pogovorov o severnokorejskem jedrskem programu, so se na ravnanje Pjongjanga odzvali zadržano. V Beli hiši so povedali, da vedo za raketne preizkuse, a jih niso želeli komentirati. Ameriški predsednik Donald Trump je poudaril, da ima dobre odnose s Kimom. "Preizkusili so le majhne rakete, to preizkušajo številni," je zatrdil Trump.

Tokratna izstrelitev severnokorejskih raket je prva po zadnjem srečanju med Trumpom in Kimom konec junija, ki se je končal zgolj z dogovorom o nadaljevanju dialoga o denuklearizaciji Korejskega polotoka na nižji, delovni ravni. Ti pogovori se še niso začeli in Pjongjang je nedavno posvaril, da bi jih lahko odpovedali, ker sta Washington in Seul zavrnila, da bi odpovedala vojaške vaje.