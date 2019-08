Severna Koreja izstrelila dve raketi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Resolucije ZN prepovedujejo Severni Koreji izstreljevanje balističnih raket kratkega, srednjega in dolgega dosega.

Resolucije ZN prepovedujejo Severni Koreji izstreljevanje balističnih raket kratkega, srednjega in dolgega dosega. Foto: Reuters

Severna Koreja je danes v morje ob svoji vzhodni obali izstrelila dve raketi, je potrdil generalštab južnokorejske vojske. To je bila že sedma takšna izstrelitev v manj kot mesecu dni.

Raketi so izstrelili iz mesta Sondok na vzhodu države, leteli pa sta približno 380 kilometrov. Po navedbah generalštaba južnokorejske vojske naj bi šlo za balistična izstrelka kratkega dosega.

"Naša vojska spremlja razmere za primer dodatnih izstrelitev in ostaja v pripravljenosti," so po poročanju južnokorejskih medijev sporočili v Seulu.

Pjongjang in Washington si trenutno prizadevata za oživitev zastalih pogovorov o severnokorejskem programu jedrskega orožja in gospodarskih sankcijah. Ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Jong-un sta se junija sestala na demilitariziranem območju med Korejama, kjer sta se dogovorila za oživitev pogovorov. Foto: Reuters

Režim v Pjongjangu vztraja, da so ti preizkusi raket odgovor na skupne vojaške vaje, ki jih izvajata ZDA in Južna Koreja. Vsakoletne vaje zaveznic vselej povzročajo napetosti na Korejskem polotoku.

Preberite tudi: