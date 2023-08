Severni Koreji je spodletel že drugi poskus izstrelitve vojaškega izvidniškega satelita v orbito, je danes poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Kljub neuspehom pa namerava Pjongjang izstrelitev ponoviti oktobra. Izstrelitev so medtem že obsodile Južna Koreja, Japonska in ZDA, ki opozarjajo, da Pjongjang krši resolucije ZN.

Severnokorejska uprava za razvoj letalstva in vesolja je pojasnila, da sta prva in druga stopnja izstrelitve izvidniškega satelita Malligyong-1 potekali po načrtih, nato pa je prišlo do napake na tretji stopnji. Pri tem je dodala, da težava ni velika in da bo izstrelitev satelita ponovila oktobra.

Južnokorejska vojska je izstrelitev satelita zaznala v sredo okoli 21. ure po srednjeevropskem času. Ta naj bi preletel Rumeno morje, Seul pa je že začel iskati razbitine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nemir v Južni Koreji in na Japonskem

Izstrelitev je poskrbela za nemir tako v Južni Koreji kot na Japonskem, kjer so se oglasile sirene za zračni napad. Seul je izstrelitev satelita ostro obsodil in dodal, da Pjongjang "zapravlja omejena sredstva za nepremišljene provokacije, medtem ko krivi nižje uradnike za gospodarske težave v državi".

Izstrelitev je obsodil tudi japonski premier Fumio Kišida. "S celovito oceno vseh dejavnikov smo potrdili, da pri tokratni izstrelitvi v zemeljsko orbito ni bilo izstreljenega ničesar, zato menimo, da je bila neuspešna. Toda kljub temu je takšno ravnanje v nasprotju z resolucijami ZN, zato že odločno protestiramo," je dodal.

ZDA: Gre za predrzno kršitev resolucij Varnostnega sveta ZN

Tudi ZDA so opozorile, da izstrelitev satelita predstavlja "predrzno kršitev resolucij Varnostnega sveta ZN, povečuje napetosti in tvega destabilizacijo varnostnih razmer v regiji in širše".

Severna Koreja je sicer že 31. maja poskušala v orbito izstreliti satelit, a je raketa s satelitom kmalu po izstrelitvi padla v morje. Kot je takrat navedla KCNA, je bila izstrelitev neuspešna zaradi izgube moči enega od pogonskih motorjev.

Razmere na Korejskem polotoku so že dlje časa zelo napete. Pjongjang je lani izvedel rekordno število preizkusov orožja, ZDA in Južna Koreja pa krepita varnostno sodelovanje, kar Severna Koreja obravnava kot grožnjo za invazijo.