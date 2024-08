Sever Izraela ponoči znova tarča napada: rakete so priletele iz Libanona

V več krajih na severu Izraela so se sprožili alarmi, ki so opozarjali na raketne napade. Zračna obramba je več izstrelkov, ki so prileteli iz Libanona, sestrelila, eden od njih pa je padel pri kraju Ajelet Hašahar. Ranjena sta bila dva izraelska vojaka, ki so ju odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Poročil o žrtvah ni bilo

Napetosti na Bližnjem vhodu so se povečale po uboju političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov Hezbolaha Fuada Šukra v Bejrutu. Iran in njegovi zavezniki, vključno s Hezbolahom, so zagrozili z odzivom. Libanonsko gibanje je že v nedeljo zjutraj z raketami napadlo sever Izraela. Poročil o žrtvah ni bilo.

Izrael sicer ni prevzel odgovornosti za uboj Hanije, je pa premier Benjamin Netanjahu dejal, da je njegova država v zadnjih dneh sovražnikom zadala uničujoče udarce, vključno z umorom Šukre. Posvaril je Izraelce, da so pred njimi zahtevni dnevi, in zagotovil, da je država pripravljena na vse možne scenarije.