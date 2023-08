Sever Hrvaške v boju z naraslo Dravo

Na severu Hrvaške se tudi danes nadaljuje boj s poplavami zaradi narasle Mure in Drave. Največ preglavic povzroča Drava v Podravini ob naseljih blizu meje z Madžarsko. Gasilcem pri preprečevanju poplav pomaga tudi hrvaška vojska. Stanje na območju Varaždina in v Medžimurju se medtem umirja, saj sta tam začeli upadati tako Drava kot Mura.

Razmere so bile zaradi narasle Drave ponoči najbolj kritične med Drnjem in Hlebinami v Podravini, kjer je na nekaj mestih začel popuščati nasip.

Kot je danes zjutraj poročala hrvaška nacionalna televizija HRT, v Podravini nenehno nastajajo nova krizna žarišča, evakuirali so tudi 33 prebivalcev romskega naselja.

Na pomoč prišla vojska

Pri preprečevanju poplav je gasilcem na tem območju pomagalo okoli 150 pripadnikov hrvaške vojske. Skupaj s prebivalci so vso noč polnili vreče s peskom in gradili začasne nasipe. Do zdaj jim je uspelo obraniti Hlebine in okoliška naselja.

Velika količina vode se medtem še vedno izliva v tamkajšnje jezero Šoderica, ki ga je Drava v ponedeljek popolnoma preplavila.

Poplavam se po poročanju hrvaških medijev kljub nasipom ni izognila niti občina Petranec, od koder so evakuirali del prebivalcev.

Razmere v Drnju in Hlebinah so za zdaj pod nadzorom, a je po besedah občinskih predstavnikov težko predvideti, kdaj lahko pričakujejo vrhunec poplavnega vala.

Vodostaj reke Drave je v ponedeljek na tem območju sicer znašal 615 centimetrov, kar je 30 centimetrov več od rekorda iz leta 2014.