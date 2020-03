Šest mrtvih v požaru v Beogradu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V požaru, ki je danes zgodaj zjutraj izbruhnil v eni od stolpnic v naselju Novi Beograd v srbski prestolnici, je umrlo šest ljudi, šest jih je poškodovanih, so sporočili iz srbskega notranjega ministrstva. Vzrok požara še ni znan, poroča STA.

Požar je izbruhnil v osmem nadstropju stolpnice, ognjeni zublji pa so zajeli še sedmo in deveto nadstropje. Po poročanju portala časnika Blic so gasilci mrtve našli v treh stanovanjih.

Poškodovane so odpeljali v bolnišnice. 68-letna ženska ima opekline druge stopnje, nekaj stanovalcev pa ima težave zaradi dima, a niso v življenjski nevarnosti, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

POŽAR na NOVOM BEOGRADU ! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/euusHNp5sv — Gačić Radivoj (@gacicradivoj1) March 21, 2020

Beograjski mediji poročajo, da je hitro posredovanje gasilcev preprečilo, da bi se požar razširil na bližnje stavbe. Pri gašenju je sodelovalo 30 gasilcev, še piše STA.

V Srbiji zaradi novega koronavirusa sicer velja policijska ura med 20. in 5. uro.

