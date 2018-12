Šest evropskih držav je varnejših od Slovenije

Med najbolj varnimi državami Evrope so Islandija, Avstrija in Portugalska.

Mednarodni inštitut za ekonomijo in mir vsako leto pripravlja lestvico najvarnejših držav na svetu. Poročilo ocenjuje varnost v 163 državah sveta na podlagi 23 različnih kazalnikov, med katerimi so tudi stopnja umorov, politično nasilje in umrljivost zaradi mednarodnih sporov. Kazalniki so ocenjeni s številkami med ena in pet, pri čemer je najboljša ocena ena.

Islandija najvarnejša v zadnjem desetletju

Islandija ima na lestvici najboljšo oceno in je tako izbrana za najvarnejšo državo enajsto zaporedno leto. Na lestvici so na vrhu v večini zahodne države. Med 20 najbolj varnimi državami jih skoraj tri četrtine, to je 14, prihaja iz Evrope. Najvišje uvrščeni predstavnik Azije je Singapur, ki je za las prehitel Japonsko. Najvarnejša država Afrike je Bocvana.

Slovenija izgubila pri oceni varnosti

Slovenija je v primerjavi s prejšnjim letom na lestvici varnosti nazadovala za štiri mesta. To je tretji najboljši rezultat v zadnjih šestih letih. Bolj varnih od Slovenije je šest držav iz Evrope, za Slovenijo pa se je uvrstila med drugim tudi Švica. Od naših sosed je najbolj varna Avstrija, preostale so se odrezale slabše od Slovenije.

Najslabše se Slovenija izkaže pri kazalniku varnostniki in civilna policija, ki označuje množičnost civilnih oblik varuhov mira. Gre za edini kazalnik, kjer Slovenija dosega slabšo oceno od 2,5. Slovenija je dobila ocena dve ali slabše pri šestih kazalnikih. Najboljšo oceno ena si je prislužila v desetih kazalnikih, v katerih si prvo mesto deli s skupino držav.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar