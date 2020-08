Sergej Rutenka o zadnjem evropskem diktatorju, ki vodi njegovo domovino

"V Belorusiji nikoli ni bilo rožnato, vendar imajo državljani redne službe in prihodke. Seveda so tudi težave, so pa tudi dobre stvari," nam je povedal legendarni beloruski rokometaš Sergej Rutenka, ki je svoja najboljša leta med drugim preživel tudi v Sloveniji.

Nekdanji rokometaš Sergej Rutenka je v Sloveniji igral pet let, večino časa za Celje, preostali del za Gorenje. Bil je tudi del slovenske reprezentance. Po končani športni karieri se je vrnil v rodno Belorusijo in se zaposlil v podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem kmetijskih odpadkov.

Lukašenko verjame v legitimnost volitev

Njegovo domovino v zadnjih dveh tednih pretresajo protesti. Ti so nastali po predsedniških volitvah 9. avgusta, na katerih je z 80-odsotno večino že šestič zapored zmagal dolgoletni predsednik Aleksander Lukašenko.

Aleksander Lukašenko Foto: Reuters

Opozicija s 37-letno Svetlano Tihanovsko na čelu vztraja, da so bili volilni izidi prirejeni in da je uradni rezultat, ki nakazuje, da je na volitvah dobila le okoli 10 odstotkov glasov, lažen. Tihanovska in njeni privrženci namreč menijo, da je več kot 60 odstotkov volivcev glasovalo zanjo, a so ji Lukašenko in njegovi zavezniki s pomočjo prevar in goljufij ukradli zmago. Lukašenko medtem trdi, da so bile volitve legitimne in da ponovnih volitev ne bo, razen če ga ubijejo.

Takoj po zaprtju volišč in po objavi prvih izidov so v prestolnici Minsk in drugih beloruskih mestih zato izbruhnili množični protesti, ki so se stopnjevali več dni – vrhunec pa dosegli preteklo nedeljo, kjer so bile na ulicah glavnega mesta po poročanju odvisnega beloruskega portala Tut.by največje demonstracije v zgodovini Belorusije, na katerih se je zgolj v Minsku zbralo 220 tisoč ljudi.

Primerjava med Slovenijo in Belorusijo: BDP (nominalni) na prebivalca po podatkih Svetovne banke v letu 2019:

SLOVENIJA: 21.863 evrov

BELORUSIJA: 5.660 evrov Povprečna neto plača:

SLOVENIJA: 1.175,47 evra na mesec

BELORUSIJA: 306 evrov na mesec



STOPNJA BREZPOSELNOSTI:

SLOVENIJA: 9,2 % (junij 2020)

BELORUSIJA: 0,2 % (julij 2020)



INDEKS DEMOKRACIJE:

SLOVENIJA: demokracija, 36. mesto od 167 držav

BELORUSIJA: avtoritativen režim, 150. mesto od 167 držav



INDEKS SVOBODE MEDIJEV:

SLOVENIJA: 32. mesto od 180 držav

BELORUSIJA: 153. mesto od 180 držav

Rutenka: Shode organizirajo dobro pripravljene skupine

V središču dogajanja je tudi Rutenka, ki, kot pravi, živi v neposredni bližini območja protestov. Prepričan je, da protesti ne potekajo v duhu sprememb. "Vidi se, da so nekateri shodi vnaprej pripravljeni. Veliko ljudi na proteste sicer pride pogledat, vendar jih vodi predvsem dobro organizirana skupina, ki s svojimi dejanji spodbuja agresijo. Zdi se mi, da je vse skupaj zelo dobro zrežirana predstava, vendar ne vem, kdo stoji za tem. Na žalost se agresivno ravnanje stopnjuje in to ni odgovor. Upam, da se bosta sprti strani začeli pogovarjati," nam je dejal.

Rutenka je za Slovenijo igral med letoma 2004 in 2007, dvakrat na svetovnih prvenstvih, olimpijskih igrah in na evropskem prvenstvu. Zabil je 308 golov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot dodaja, je steber demokracije konstruktiven dialog, zato upa, da se bodo strasti umirile in da se bodo za svetlejšo prihodnost Belorusije začeli obe strani pogovarjati med seboj. Rutenka sicer meni, da je opozicija v svojih dejanjih agresivna in ni pripravljena poslušati druge strani. "Če je res, da je večina državljanov proti predsedniku, je prav, da se dvigne vsa država, ne zgolj prestolnica. Tudi po drugih mestih so demonstracije, vendar niso tako množične kot v Minsku," še pojasnjuje.

A hkrati postavlja vprašanje, zakaj je opozicija začela o svojih namenih razglabljati šele slabega pol leta pred volitvami. "Prava opozicija bi morala imeti svoj vidik razvoja države, ki bi moral potekati v miru, ne pa se aktivirati zgolj pol leta pred volitvami. Opozicija se sicer na te očitke odziva z navedbami, da predsednik ni dovolil razvoja opozicije. Ta želi na vsak način odstaviti predsednika, kar tudi ni prav, saj je del državljanov glasoval zanj na volitvah," pripoveduje.

Želijo si sprememb, vendar kakšnih?

Sergej Rutenka sicer meni, da mladi, ki zdaj hodijo na proteste, sploh ne vedo, kakšnih sprememb si želijo. "Veliko mladih ne pozna drugega predsednika, saj je Lukašenko na oblasti že 26 let. Ko govorijo o spremembah, pa nihče ne zna natanko povedati oziroma opredeliti, kakšnih sprememb si želijo. Težava se pojavlja tudi pri tem, da opozicija nima niti enega pravega kandidata, ki bi jih zastopal," še dodaja.

Nekdanji slovenski rokometaš ravno v luči tega dejstva meni, da trenutne politične razmere v državi niso tako črno-bele. Tudi če bi v prihodnosti odstopil predsednik Lukašenko, se bo začel nov boj za prevzem oblasti. In ker je Belorusija na pomembni geostrateški lokaciji med ostanki sovjetskega režima in Evropo, bo prihodnost negotova. "Kakšen bi bil nov kandidat – proruski ali proevropski," se sprašuje.

Belorusi že deset dni protestirajo proti aktualni vladi. Foto: Reuters

Kot pravi, se bodo v prihodnje, če se zgodi odstavitev zdajšnjega voditelja, stvari začele razvijati na način, na katerega državljani Belorusije ne bodo imeli vpliva. "Mislim, da se tega nihče ne zaveda. Če se to res zgodi, bomo imeli težave tudi na gospodarskem področju. Pojavlja se cel kup težav, za katere še nimamo rešitev," nam je dejal.

Rešitev za zdajšnja politična trenja v državi Rutenka vidi v tem, da bi opozicija naprej predstavila svoje kandidate oziroma zastopnike, ki bi z vlado začeli dvostranske pogovore. Ob tem pa dodaja, da pri tem ne gre za kratkoročen proces. "Lahko traja več let, s silo ne gre. In če si res želijo sprememb, v svojih namenih in vnemi ne smejo obupati," dodaja.

Tihanovska od gospodinje do prve beloruske predsednice?

In čeprav jo številni privrženci vidijo kot naslednico predsednika Lukašenka, pa si Tihanovska, po mnenju Rutenke, s svojimi nedoslednimi izjavami ne dela usluge. "Svojo politično pot je začela po tem, ko so njenega moža zaprli. Najprej je povedala, da to počne zgolj zato, da nadaljuje borbo svojega moža, zaradi česar je postala priljubljena. Potem je povedala, da ne želi biti predsednica, da želi le zamenjati vlado, razpisati nove volitve in predati vlado zmagovalcu. Pozneje je celo izjavila, da ne zdrži pritiskov, pozivala je ljudi, naj ne hodijo na proteste, takoj zatem je prišel videoposnetek, s katerega je razvidno, da koordinira svoj štab za proteste. Na koncu je dejala, da se boji zase, in je pobegnila iz države," je razloge, da ne zaupa Tihanovski, naštel Rutenka.

Sedemintridesetletna Tihanovska, ki jo imajo številni za zmagovalko na zadnjih volitvah. Foto: Reuters

"Ko je pobegnila v Litvo, se je oglasila z idejo, da bi lahko postala voditeljica za vso Belorusijo. Kakšen voditelj si, če pobegneš? Pomaga si s populizmom," pravi in dodaja: "Če želi postati predsednica, potem mora imeti vizijo, predstaviti ekipo, s katero bo sodelovala. Med volilno kampanjo ni predstavila nobenega konkretnega programa, vsaj jaz ga nisem zasledil."

Pod "zadnjim evropskim diktatorjem" tudi veliko pozitivnih stvari

In kako Belorusi gledajo na svojega voditelja, ki ga na zahodu označujejo za zadnjega evropskega diktatorja?

"Lukašenko je dolgo na oblasti. Ob njegovem nastopu funkcije se je Belorusija spopadala s pomanjkanjem vsega. Po razpadu Sovjetske zveze smo imeli ogromno težav. V Belorusiji nikoli ni bilo rožnato, vendar imajo državljani redne službe in prihodke. Seveda so tudi težave in pretiravanja, so pa tudi dobre stvari. Ko nas je pestila epidemija, se naši proizvodni obrati niso zaustavili kot drugje. Ta Lukašenkova poteza je bila dobra, saj naše gospodarstvo sicer ne bi zdržalo," meni.

"V Belorusiji imamo tudi zelo dobro statistiko, kar zadeva kriminaliteto. Kljub vsem pastem ne smemo pozabiti niti na stvari, ki jih je Lukašenko izboljšal. Če si Belorusi želijo boljšega standarda, bodo morali predlagati tudi konkretne rešitve. Z agresijo ne bo nič rešeno. Poglejte, kaj se je zgodilo z Libijo po smrti Omarja Gadafija. Če potegnemo črto, bo le malokdo rekel, da po njegovi smrti v Libiji živijo bolje," je za konec še dejal Rutenka.

Središče beloruske prestolnice Minsk je na pobudo opozicijskih voditeljev danes napolnilo na tisoče protestnikov, ki zahtevajo odstop Lukašenka. Policija jih po poročanju lokalnih medijev skuša razgnati z vodnim topom, oblasti pa za zatrtje protestov ne izključujejo niti uporabe vojske. Trg neodvisnosti je preplavilo na tisoče demonstrantov, oblečenih v rdeče-bele barve opozicije. Skupina žensk pa je protestirala proti policijskemu nasilju.



Oblasti so sicer izdale opozorilo državljanom, naj ne sodelujejo na "ilegalnih demonstracijah". Obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da bo moralo zaščititi spomenike druge svetovne vojne, ki jih je označilo za "sveta mesta". Zaprte so tudi štiri postajališča podzemne železnice v središču Minska. Lokalni mediji so medtem na družbenih omrežjih objavili več posnetkov, iz katerih je razvidno, da policija skuša protestnike razgnati z vodnim topom. (STA)