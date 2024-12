Sekunde pred strmoglavljenjem: Prestrašeni potniki, ki vpijejo in molijo #video

Vzrok za strmoglavljenje potniškega letala družbe Azerbaijan Airlines v Kazahstanu, na katerem je bilo 62 potnikov in pet članov posadke, še vedno ostaja skrivnost.

Ruska letalska agencija je po predhodnih informacijah sporočila, da je letalo strmoglavilo po trčenju s ptico ali jato ptic. Druge terorije navajajo, da je razneslo rezervoar s kisikom, preluknjan trup letala pa bi bil lahko dokaz o streljanju.

Full video of the Azerbaijan Airlines plane crash from today.



It shows the pilot trying to save the flight and then crashing in a fireball where miraculously close to 30 of the 67 aboard reportedly survived.



Video after the crash shows evidence of what could be bullet holes. pic.twitter.com/sXnM4AFk1x