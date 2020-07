Še en napad? Sumijo, da jo je pokončal morski pes.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ameriški zvezni državi Maine naj bi se v ponedeljek zgodil nov napad morskega psa na človeka, končal se je tragično. Morski pes naj bi po navedbah tamkajšnje obalne straže napadel žensko, ko je ta plavala v morju ob otoku Bailey. V prej omenjeni ameriški zvezni državi so pred tem zabeležili samo en tovrsten incident, ki ga je sprožila neizzvana žival. Okoliščine zadnjega domnevnega napada pristojni sicer še preiskujejo.

Po poročanju ABC News se je domnevni napad morskega psa na plavalko zgodil ob obali otoka Bailey. Po navedbah prič je ženska, katere identiteta še ni znana, plavala ob obali, ko naj bi jo napadel morski pes. Ženski sta na pomoč priskočila kajakaša in jo spravila do obale, kljub pomoči reševalcev pa je umrla na kraju nesreče.

Preiskovalci okoliščine dogodka še preverjajo. Pred tem so namreč v ameriški zvezni državi Maine zabeležili samo en napad morskega psa na človeka. Kot je povedal strokovnjak za morske pse James Sulikowski, bi bilo mogoče, da je žival žensko zamenjala za hrano. Zaradi dogodka so pripadniki obalne straže plavalce in lastnike čolnov pozvali, naj se izogibajo plavanju v bližini jat rib ali kolonij tjulnjev.