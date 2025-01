Olaf Scholz je v nagovoru zbranim menil, da trenutno ni pravi čas za politiko na plečih navadnih ljudi in za to, da bi Nemčiji vladala konservativna unija CDU/CSU. Pri volitvah gre po njegovi oceni za odločitev med usmeritvijo SPD in konservativcev.

"V Nemčiji dejansko stojimo na razpotju," je dejal in menil, da bo naslednjih deset let odločilnih. Če bo Nemčija na volitvah 23. februarja skrenila v napačno smer, bi se lahko zbudili v drugi državi, je posvaril po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Spregovoril je tudi o nekaj zunanjepolitičnih temah. "Načelo nedotakljivosti meja velja za vsako državo, ne glede na to, ali je na vzhodu ali zahodu," je dejal Scholz, ki je tudi znova obsodil rusko agresijo v Ukrajini.

"Nobena majhna država se ne bi smela bati svojih velikih sosedov. To je bistvo tega, kar imenujemo zahodne vrednote," je v govoru, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, povedal Scholz.

Skrbi ga, kaj se bo zgodilo v Avstriji

V nagovoru je nemški kancler izpostavil še, da si v ZDA določene sile prizadevajo za uničenje zahodnih demokratičnih institucij. Kot zaskrbljujoče je omenil tudi možnost, da Avstrija za kanclerja dobi skrajnega desničarja. "Živimo v času, za katerega nismo mislili, da je mogoč," je dejal.

Na kongresu člani stranke sicer razpravljajo o volilnem programu, Scholza pa so tudi uradno potrdili za kanclerskega kandidata na prihajajočih predčasnih volitvah. Da bo sedanji kancler stranko popeljal tudi na naslednje volitve, je bilo sicer znano že od novembra, ko je priljubljeni obrambni minister Boris Pistorius sporočil, da se ne bo potegoval za ta položaj.

Glasovanje o Scholzu danes ni bilo tajno tako kot pred zadnjimi volitvami, temveč so ga udeleženci potrdili z dvigovanjem rok, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zadnje ankete napovedujejo zmago uniji CDU/CSU z od 29- do 30-odstotno podporo. Sledi AfD, ki ji postopoma raste podpora in je trenutno med 20 in 21 odstotki. Precej bolj negotovo je, ali bodo na tretjem mestu socialdemokrati ali Zeleni. Oboji bi lahko dobili okoli 15 odstotkov glasov.