Savdska Arabija: Če bo imel jedrsko orožje Iran, ga bomo imeli tudi mi

Savdski zunanji minister Abdel al Džubeir je danes za ameriško televizijo CNN dejal, da si bo Savdska Arabija prizadevala za razvoj lastnega jedrskega orožja, če bo to storil tudi Iran.

Foto: Reuters

Njegova izjava bo po oceni poznavalcev gotovo prispevala k nadaljnjemu zaostrovanju odnosov med obema regijskima tekmecema, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na vprašanje, ali bo Savdska Arabija "sama izdelala bombo", če se bo Teheran v odgovor na torkovo odločitev Washingtona, da se umakne iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu iz leta 2015, vrnil k razvoju jedrskega orožja, je Abdel al Džubeir odgovoril: "Če bo Iran pridobil jedrsko zmogljivost, bomo naredili vse, da storimo enako."

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek uresničil svojo predvolilno obljubo in kljub pozivom zavezniških držav sporočil, da se ZDA umikajo iz iranskega jedrskega sporazuma, ki so ga ZDA leta 2015 podpisale skupaj z Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo, Rusijo in Kitajsko. Hkrati je napovedal ponovno uvedbo sankcij proti Teheranu.