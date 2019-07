Sanders in Warrenova za radikalni zasuk Amerike v levo

Bernie Sanders in Elizabeth Warren vztrajata pri radikalnem zasuku v levo. Med drugim zagovarjata ukinitev zasebnega zdravstva in vzpostavitev javne zdravstvene mreže.

Bernie Sanders in Elizabeth Warren vztrajata pri radikalnem zasuku v levo. Med drugim zagovarjata ukinitev zasebnega zdravstva in vzpostavitev javne zdravstvene mreže.

Poleg Bernieja Sandersa in Elizabeth Warren so bili na odru še Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Beto O'Rourke, John Delaney, John Hickenlooper, Tim Ryan, Steve Bullock in Marianne Williamson. Namesto pričakovanega dvoboja med njima sta Sanders in Warrenova branila svoja stališča pred osmimi drugimi kandidati.

Njuni zmernejši tekmeci so na soočenju, ki ga je pripravil CNN, opozarjali, da so ideje o ukinitvi zasebnega zdravstva v ZDA in podobne v nasprotju z mnenjem večine Američanov in recept za poraz na volitvah proti republikancu Donaldu Trumpu, vendar sta Sanders in Warrenova vztrajala pri svojem. Bolj kot drugi sta šla na levo tudi na področju priseljevanja.

Vsi skupaj so sicer najbolj poudarjali, da je prva prioriteta na volitvah novembra 2020 premagati Trumpa. Se pa niso strinjali glede tega, kako to doseči. Na soočenje se je tokrat uspelo uvrstiti Bullocku, ki je kolege obtožil, da so preveč levo usmerjeni, levičarji pa so trdili, da je to tisto, kar potrebujejo, da spravijo svoje volivce na volišča.

Demokratska stranka je razklana, skupen cilj vseh kandidatov pa je novembra leta 2020 na volitvah premagati aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Foto: Getty Images

"Počasi imam dovolj demokratov, ki jih je strah velikih idej. Republikancev tega ni nikoli strah," je dejal Sanders. Senator iz Vermonta skupaj z Warrenovo zagovarja ukinitev zasebnega zdravstva v ZDA v zameno za javno zdravstvo, kar se zdi kot politični samomor, saj je velika večina Američanov zadovoljnih z zasebnim zdravstvom in niso pripravljeni plačevati višjih davkov za splošni sistem. Sanders in Warrenova izstopata tudi po stališču o dekriminalizaciji nezakonitega prestopanja meje.

Nekdanji teksaški kongresnik O'Rourke je predlagal, da bi ZDA potomcem nekdanjih sužnjev plačale odškodnino. Ta ukrep pri večini belih volivcev ni priljubljen, ker se ne čutijo odgovorne za rasizem samo zaradi svoje barve kože. Vsi kandidati na odru so družno obsodili Trumpa kot politika, ki uporablja rasizem, da ostane na oblasti, Sanders je Trumpa brez dlake na jeziku označil za rasista.

V pričakovanju soočenja med Bidnom in Harrisovo

Klobucharjeva, ki spada v tabor pragmatikov in zaostaja v anketah, je opozorila na večni problem demokratov. "Bolj nas skrbi, da dobimo argument, kot pa to, da dobimo volitve," je dejala. Skupaj z njo se je kot trezna alternativa poskušal pokazati tudi 37-letni homoseksualni župan Buttigieg, ki je celo nekajkrat citiral Biblijo ter občasno namignil na problem starosti vodilnih kandidatov, kot sta Sanders in nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden, ki bo na odru skupaj z devetimi protikandidati danes.

Obeta se morebitna ponovitev dvoboja s senatorko Kamalo Harris iz Kalifornije, ki je Bidna napadla na prvem soočenju, zaradi česar ji je podpora med demokratskimi volivci narasla. Kljub temu Biden vsaj za zdaj ostaja v vodstvu, ker ga volivci najbolj poznajo in ker se trudi ostati v zmerni sredini.

Z Bidnom in Harrisovo bodo danes na odru Cory Booker, Julian Castro, Bill de Blasio, Andrew Yang, Jay Inslee, Michael Bennett, Kirsten Gillibrand in Tulsi Gabbard. Na septembrsko in oktobrsko soočenje se bodo uvrstili le kandidati z najmanj dvema odstotkoma podpore v štirih izbranih nacionalnih anketah in z najmanj 130 tisoč individualnimi donatorji, kar pomeni, da jih bo veliko manj kot do zdaj.